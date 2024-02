PodcastPodcast | What the Wirtschaft?!

Podcast-Tipp: „What the Wirtschaft?!“

Der Podcast „What the Wirtschaft?!“ erklärt das Einmaleins der Marktwirtschaft anhand von Beispielen, die nicht unbedingt in einem Lehrbuch der Ökonomie auftauchen. Wie wirken sich Raucherpausen auf die Produktivität aus? Warum gibt es immer ausgefeiltere Skin-Care-Routinen? Und wie kann eine Luxusmarke wie Gucci Gewinn machen, obwohl es so wenige Menschen gibt, die Luxusartikel kaufen? Wer sich noch nie mit Wirtschaft beschäftigt hat, lernt dabei neue Begriffe und Mechanismen kennen. Außerdem zeigt der Podcast, dass Wirtschaft uns alle angeht — und uns auch dann im Alltag begleitet, wenn Geld auf den ersten Blick keine Rolle spielt.

Durchschnittlich zwei Raucherpausen am Tag, jeweils so 15 Minuten: Rauchen, wieder zurück an den Platz — 30 Minuten Arbeitszeit fallen also weg. Durchschnitts-Raucher kosten so mindestens 3.000 Dollar im Jahr — nur, weil sie in der Zeit, in der sie rauchen, nicht arbeiten. Marcus Wolf, Politökonom und Host von „What the Wirtschaft?!“

Die vier Hosts von „What the Wirtschaft?!“ gehen in jeder Episode einer neuen Frage nach. Und sind dabei, wie sie selbst sagen, immer auf der Suche nach dem What-the-Fuck-Moment. Deutschlandfunk Nova produziert das Format seit Januar 2024, neue Folgen erscheinen jeden zweiten Donnerstag.

