PodcastPodcast | Wie war’s?

„Wie war’s?“ — und was hat’s mit dir gemacht?

Einmal pro Woche geht Marion Brasch, Kulturjournalistin Host von „Wie war’s?“, mit einer wechselnden prominenten Begleitung ins Theater — und zwar in eine Vorstellung des Berliner Ensembles. Die Transformationsforscherin Maja Göpel hat sich das Stück „Clockwork Orange“ ausgesucht, das seit gut einem Jahr zum Repertoire des Berliner Ensembles gehört. Nach der Vorstellung sprechen Marion Brasch und Maja Göpel im Podcast übers Theater und die Welt. Was hat die Vorstellung mit ihnen gemacht? Und was hat das Theater mit uns und unserer Gesellschaft zu tun?

Das ist ja auch wirklich die relevante Frage immer: Unter welchen Bedingungen ist es angemessen, dass eine staatliche Instanz Freiheiten, also das Ausleben dessen, was ich tun möchte, beschränkt — zum Wohl des Ganzen? Maja Göpel, Gästin in „Wie war’s?“

In „Wie war’s?“ hören wir die frischen Eindrücke der Gäst*innen direkt nach der Vorstellung. Die erste Staffel des Podcasts ist im Januar 2024 gestartet. Neun Folgen sind zunächst geplant, in denen neben Maja Göpel zum Beispiel Axel Bosse, Thilo Mischke, El Hotzo und Anne Will mit Gastgeberin Marion Brasch ins Theater gehen. Zu Wort kommt außerdem in jeder Episode jemand aus dem Team der Inszenierung — zum Beispiel der Regisseur von „Clockwork Orange“ im Berliner Ensemble, Tilo Nest. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge des Podcasts, produziert vom Berliner Ensemble.

