PodcastPodcast | Wild Wild Web

„Wild Wild Web“: Detektivarbeit im Internet

In der aktuellen Staffel von „Wild Wild Web“ erzählen Janne Knödler und André Dér-Hörmeyer euch die wildesten Geschichten aus dem Internet. Da ist zum Beispiel Serin. Serin ist unzufrieden mit ihrem Leben. Sie will erfolgreicher, glücklicher und schlanker sein. Eines Tages stößt sie im Internet auf ein großes Versprechen, das ihr suggeriert, dass sie all ihre Ziele erreichen kann. In ihrem Podcast „happy, holy & confident“ preist die Influencerin Laura Malina Seiler ihren Lebenswandel an — und ihre spirituellen Online-Kurse. In der Facebook-Gruppe der Community, die sich „Team Liebe“ nennt, tauschen sich die Anhängerinnen und Anhänger von Laura Malina Seiler aus. Ihr Credo: Erfolg — das sei doch nur eine Sache des richtigen Mindsets!

Im ‘Team Liebe’ sieht man ganz gut, wie nah das manchmal beieinander liegt: Self Care, Yoga, Meditation — und Dinge, die sehr unwissenschaftlich klingen, und zum Teil sogar gefährlich. André Dér-Hörmeyer, Co-Host von „Wild Wild Web“

Nach fast zwei Jahren Journaling, Meditation, Manifestation, Online-Coaching und Selleriesaft schafft Serin den Absprung. Sie löst sich aus der Community, schwört der toxischen Positivität ab, fängt eine Psychotherapie an. Sie hat erkannt: Ein spirituelles Coaching kann eine echte Psychotherapie nicht ersetzen. Im Internet klärt sie von nun an über die Gefahren auf, die von solchen Coachings ausgehen können.

Nachdem die Podcast-Hosts in den ersten beiden Staffeln von „Wild Wild Web“ monothematisch erst Kim Dotcom und dann Pornhub unter die Lupe genommen haben, untersucht die dritte Staffel ganz verschiedene Internet-Phänomene. Es geht um Hacks, um ein Geheimnis der Streaming-Plattform Spotify, um Chinas Versuch, das Internet abzuschotten, um ein mysteriöses Geräusch und um Online-Betrug. „Wild Wild Web — Geschichten aus dem Internet“ ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Die dritte Staffel ist Mitte Oktober gestartet und in der ARD-Audiothek verfügbar. Immer donnerstags erscheint eine neue Folge. Ab dem 14. Dezember könnt ihr die neue Staffel auch auf allen anderen Audio-Plattformen hören.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.