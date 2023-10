PodcastPodcast | Work Work Work

„Work Work Work“: Arbeit, aber besser!

Die meisten von uns sind schon im zarten Grundschulalter mit der Arbeitswelt konfrontiert worden. In Freundschaftsbüchern gab es schließlich nicht nur die Frage nach der Lieblingsfarbe, den Hobbys oder dem Lieblingsessen — sondern auch die Frage nach dem Traumjob. Viele Kinder beantworten die noch ziemlich selbstbewusst. Allerdings werden die wenigsten von uns im Erwachsenenalter wirklich die Feuerwehrleute, Schauspielerinnen und Tierärzte, die wir damals vielleicht werden wollten. Aber was ist es, was wir machen wollen? Und wie schaffen wir es, dass unser Beruf uns nicht auslaugt, sondern wir glücklich sind in unserem Arbeitsleben? Wann zieht man die Reißleine und kündigt einen Job, den man nicht machen will? All das sind Fragen, denen die Journalistin und Medienberaterin Sara Weber in ihrem Podcast „Work Work Work“ nachgeht.

Arbeit ist das halbe Leben. Aber was machen wir eigentlich mit dieser Hälfte? Fragst du dich manchmal auch: Wie soll das gehen, Arbeiten und Leben gut unter einen Hut zu bringen? Sara Weber, Host von „Work Work Work“

In „Work Work Work“ spricht Sara Weber mit Menschen, die faszinierende Perspektiven auf die Arbeitswelt haben. Warum lohnen sich Umwege? Wie viel Arbeit ist eigentlich zu viel? Und wie können wir unser Arbeitsleben so gestalten, dass es möglichst angenehm ist? Sara Weber hat ihre eigene Karriere in der LinkedIn-Redaktion mittlerweile beendet und sich selbstständig gemacht, um die Arbeitswelt und deren Wandel genauer unter die Lupe zu nehmen — im Podcast „Work Work Work“, produziert von Kugel und Niere für Wondery.

