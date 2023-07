PodcastPodcast | Zeitkapsel

Tipp: „Zeitkapsel“

Mehr als 70 Jahre liegt die Geschichte zurück, die die Holocaust-Überlebende Irene Butter, geborene Hasenberg, vier Mädchen aus Hamburg erzählt. In langen Videochats berichtet sie von Freundinnen und Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung und vom Konzentrationslager, aber auch von Hoffnung und Freiheit. Die Hamburger Schülerinnen, die den Podcast hosten, stellen Irene Fragen: „Wie ist das, wenn man mit 12, 13, 14 Jahren jeden Tag Todesangst hat? Wenn es nichts zu essen gibt? Wie blickst du heute auf diese Zeit zurück?“

Auch wenn du weißt, dass viele von den Menschen ermordet werden, denkst du vielleicht: Aber ich werde es überleben. Irene Butter, geb. Hasenberg, im Podcast „Zeitkapsel“

„Zeitkapsel“ ist ein Oral-History-Podcast von NDR Info und funk. Die persönliche Geschichte von Irene wird im Podcast immer wieder in den historischen Kontext gesetzt, die politischen Zusammenhänge und Entwicklungen werden erklärt. Der Podcast ist außerdem aufwändig gestaltet.

