Smartwatch von Google kommt

Googles erste eigene Smartwatch

Im Herbst soll dann endlich die Google Pixel Watch auf den Markt kommen, also die erste eigene Smartwatch komplett von Google. Da die Smartwatch zusammen mit Fitbit entsteht, wird auch das Tracken von Fitness- und Gesundheitsdaten eine große Rolle spielen. Der Touchscreen wird rund, das Design minimalistisch und das Betriebssystem Wear OS. Der Preis ist noch nicht bekannt.

Neues Pixel-Phone und Pixel Buds Pro noch diesen Sommer

Als nächstes steht das Release des Pixel 6A an. Es wird eine kleinere und technisch abgespeckte, aber deutlich günstigere Version der aktuellen Pixel-Generation. Für das Pixel 7 und Pixel 7 Pro muss man sich noch bis zum Herbst 2022 gedulden. Mit dem Pixel 6A kommen dafür neue Kopfhörer auf den Markt: die Pixel Buds Pro. Damit verspricht Google kabellose High-End-Kopfhörer mit Noise Cancelling. Mit einem integrierten Google-Assistant sollen die Kopfhörer automatisch erkennen, ob man gerade am Laptop oder Smartphone arbeitet, und nahtlos wechseln können.

Google will ein eigenes Ecosystem

Samsung und Apple sind die beliebtesten Smartphonemarken in Deutschland. Trotzdem steckt Google in den nächsten Monaten viel Energie in die eigenen Geräte, um mehr Menschen für das Pixel-Ecosystem zu gewinnen. Wie gut die Chancen dafür stehen und alle technischen Details zu den vorgestellten Geräten, besprechen detektor.fm-Moderatorin Anja Bolle und detektor.fm-Redakteurin Marie Valitutto in der neuen Folge des Technikpodcast „Fortschritt“.