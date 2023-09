JuPod Der Podcast zum Wettbewerb

„JuPod“ ist der offizielle Podcast zum ersten deutschlandweiten Jugend-Podcast-Wettbewerb mit und für euch! Ihr seid in der 10. Klasse (oder höher) und eigene Podcasts zu machen, reizt euch? Dann bieten wir euch dazu die Chance! Denn ihr könnt als Podcast-Team eurer Klasse dabei sein. Der gemeinsame Wettbewerb vom Ernst Klett Verlag und dem Podcast-Radio detektor.fm startet erstmals zum Schuljahr 2023/24. Bei der Premiere des Wettbewerbs dreht sich alles um das Thema geschlechtergerechte Sprache. Ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Während die einen mit Sprache alle Menschen mitnehmen wollen, wünschen sich andere, dass der bisherige Gebrauch beibehalten wird. Wie also sollen wir schreiben und sprechen – heute und in Zukunft? In der ersten „JuPod“-Folge erfahrt ihr mehr darüber, worum es bei dem Wettbewerb genau geht, wie ihr mitmachen könnt und was es zu gewinnen gibt. Weiter geht es dann im Februar. Dann hört ihr hier im Podcast die nominierten Folgen. Wir sind gespannt auf eure Einreichung und wünschen viel Erfolg!