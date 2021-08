Bild: Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short in Only Murders in the Building. | Craig Blankenhorn/Hulu/Disney+

Was läuft heute? | Only Murders in the Building, Batman Begins, Good Girls

Ein True-Crime-Podcast mit Selena Gomez

Drei Hobbydetektive versuchen in „Only Murders in the Building“ einen Mord in ihrem Appartementhaus aufzuklären und machen darüber einen Podcast. Bei Prime Video gibt’s jetzt die Batman-Trilogie mit Christian Bale und die „Good Girls“ gehen mit ihren Verbrechen in die letzte Staffel.