Zeitansage | detektor.fm – Das Podcast-Radio

Zeitansage-Podcast bei detektor.fm

Seit Anbeginn der Zeit strebt der Mensch nach Kommunikation. Er will in Kontakt treten und miteinander sprechen. So ist es auch nur folgerichtig, dass der Mensch im Jahr 2022 in Podcasts über alles Mögliche spricht: Sex, Geld, Politik, Verbrechen, Beziehungen, Geschichte oder auch – voll meta – über Podcasts.

Doch es gibt ein Thema, das die Podcast-Welt bisher vehement ausgeklammert hat. Warum? Sicher, weil das Thema riesig ist. Auch wir vom Podcast-Radio detektor.fm haben nach einer ausgiebigen Analyse des Podcast-Marktes am Redaktionsküchentisch festgestellt: Die Zeit fehlt. Davon haben wir uns aber nicht abschrecken lassen, ist es doch gleichzeitig das stärkste Argument, dieses Mammut-Projekt anzugehen!

detektor.fm nimmt sich die Zeit

Wir vom Podcast-Radio detektor.fm starten deshalb dieses riesige Experiment mit der Zeitansage. Ihr bekommt hier einen Podcast zu hören, den ihr so noch nicht gehört habt!

Heute, am 1. April 2022, setzen wir mit dem wohl zeitintensivsten, folgenreichsten und minutiös geplantesten Podcast einen Meilenstein in der Podcast-Geschichte: 1440 Episoden mit einer Gesamtlänge von 24 Stunden. Jede Minute eine neue Folge. Vieles erwartbar, einiges überraschend. Hört doch einmal in diesen einzigartigen Zeitansage-Podcast rein – und entdeckt auch unsere versteckten easter eggs.

