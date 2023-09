Zurück zum Thema | Cyberangriffe

Vorbereitung auf Cyberangriffe in Deutschland

Naturkatastrophen, Pandemien oder auch Cyberangriffe — damit deutsche Behörden auf Katastrophen jeglicher Art vorbereitet sind, führt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe alle paar Jahre ein Planspiel durch: die Länder- und Ressortübergreifende Krisenmanagementübung (Exercise), kurz LÜKEX. Daran nehmen alle Bundesländer und wichtige Bundesbehörden teil. In diesem Jahr — bei der LÜKEX 23 — liegt der Schwerpunkt auf Cybersicherheit. Dabei wird ein Szenario entwickelt, in dem es zu einem Cyberangriff auf Einrichtungen in ganz Deutschland kommt. Wie der Angriff genau aussieht, wird vorab nicht bekannt gegeben, um einen effektiven Ablauf zu gewährleisten. Ziel der Übung ist es, kritische Prozesse aufrechtzuerhalten und die Kommunikation trotz eines weitreichenden Ausfalls der IT-Systeme sicherzustellen.

Wahrscheinlich wird das eine relativ große Kommunikationsübung. Und zwar für eine Kommunikation, wo man vielleicht nicht mehr auf die gewohnten Systeme zurückgreifen kann und sich trotzdem abstimmen und koordinieren muss. Anna Biselli, Co-Chefredakteurin von netzpolitik.org Foto: Darja Preuss

Bedeutung von Planspielen und Simulationen

Die Übung zur Cybersicherheit dient nicht nur dazu, die Reaktion auf einen Cyberangriff zu testen, sondern auch dazu, die Strukturen und Zuständigkeiten in der IT-Sicherheitslandschaft zu überdenken. Planspiele wie dieses können dazu beitragen, Schwachstellen in den bestehenden Plänen und Strukturen zu identifizieren.

Ein weiterer Schwerpunkt der Übung liegt darauf, IT-Systeme nach einem Cyberangriff wiederherzustellen. Hierbei soll sich zeigen, wie effizient und effektiv Behörden ihre Systeme wiederherstellen können, insbesondere wenn Sicherheitslücken und Angriffsfolgen berücksichtigt werden. Die Übung soll dazu beitragen, Herausforderungen und Verbesserungsmöglichkeiten in diesem Bereich aufzuzeigen.

Wie gut sind die deutschen Behörden auf eine mögliche IT-Katastrophe vorbereitet? Darüber spricht detektor.fm-Moderator Gottfried Haufe in dieser Folge von „Zurück zum Thema“ mit Anna Biselli, Co-Chefredakteurin des Online-Mediums netzpolitik.org.