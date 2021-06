Abenteuer Australien | Essen in Australien

Die ersten Brotbäcker

Die Kulturen der First Nations People, also der australischen Ureinwohner, sind die ältesten noch existierenden Zivilisationen überhaupt. Auch was das Kulinarische angeht. In den 1990er Jahren wurde in Cuddie Springs, im Nordwesten Australiens, ein Schleifstein entdeckt, der mindestens 30.000 Jahre alt sein soll. Und im Northern Territory wurde 2015 sogar ein Mahlstein entdeckt, der 65.000 Jahre alt ist. Somit wird davon ausgegangen, dass die australischen Ureinwohner zu den ersten Menschen zählen, die Samen gemahlen haben, um daraus eines unserer heutigen Grundnahrungsmittel – das Brot – herzustellen.

Bush Tucker

Die First Nations Peoples haben eine enge Verbindung zu ihrem Land. Sie achten jede Pflanze und jedes Tier, legen Wert auf Nachhaltigkeit und kennen die kulinarischen Schätze ihres Landes. Renee Cawthrone, Managerin of „First Nations Education and Engagement Science, Education and Conservation“ des Botanischen Gartens in Sydney ist eine von ihnen. Sie selbst nutzt viele einheimische Pflanzen wie zum Beispiel Zitronenmyrte für Tee und Kuchen oder Buschtomaten für Salate und Lasagne. Und auch für Spitzenrestaurants dieser Welt sind australische Produkte zunehmend interessanter geworden. Neue und moderne Kreationen aus typisch australischen Lebensmitteln werden als sogenanntes „Bush Tucker Food“ serviert und sind begehrt.

Viele der einheimischen Früchte und Pflanzen bieten gesundheitliche Vorteile. Die Frucht Quandong enthält zum Beispiel doppelt so viel Vitamin C wie eine Orange. Renee Cawthorne

Thüringer Schinken für Sydney

Der aus Thüringen nach Australien ausgewanderte Tino Dees betreibt in Sydney eine deutsche Metzgerei. Zu seinen meist verkauften Produkten gehört Schinken. Kein Wunder, denn Down Under liegt nach den USA beim Fleischkonsum auf Platz zwei. Seit der Kolonialisierung 1770 ist Australien auch stark von europäischen Einflüssen geprägt. Der britische Klassiker „Pie“ ist auch ein beliebter australischer Fast Food Snack. Sicher auch ein Anlass, warum Tino Dees eine der ältesten Pie-Imbissbuden des Landes übernommen hat.

Australien ist ein Schinkenland. Tino Dees

In dieser Folge „Abenteuer Australien“ dreht sich alles ums Essen. Um die traditionelle, aber auch die neue und ungewöhnliche Küche und ihre Geschichte. detektor.fm-Moderatorin Sabrina Frangos spricht mit Renee Cawthorne darüber, welche australischen Pflanzen in Down Under auf dem Teller landen. Außerdem erzählt der Auswanderer Tino Dees über seinen Imbiss-Stand in der Opernstadt Sydney.