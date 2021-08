Abenteuer Australien | Bier und Craft Beer

Bier gehört zu den beliebtesten alkoholischen Getränken in Deutschland. Im letzten Jahr lag der Pro-Kopf-Verbrauch laut dem Deutschen Brauer-Bund bei durchschnittlich rund 95 Litern. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleichen auf den vorderen Plätzen. Im Vergleich dazu wird in Australien eher wenig Bier getrunken. Doch auch hier gehört Bier zu den meistkonsumierten alkoholischen Getränken. Beliebt ist vor allem das sogenannte Craft Beer: handwerklich hergestelltes Bier, das in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen produziert wird. Die Zahl der kleinen, unabhängigen Brauereien wächst seit Jahren.

In Australien gibt es kein Reinheitsgebot. Da kann eigentlich alles ins Bier, was nicht schädlich ist. Max Hämmerle Foto: privat

„Craft-Beer-Trinker sind leidenschaftliche Biertrinker, die offen für neue Biersorten sind“, sagt der aus Passau stammende Bierbrauer Max Hämmerle. Er ist vor vier Jahren nach Sydney ausgewandert, wo er viel ausgefallenere Biersorten brauen darf als in Deutschland. Denn in Deutschland gilt seit 1516 das sogenannte Reinheitsgebot. Es verpflichtet Brauerinnen und Brauer, für die Bierherstellung nur Wasser, Hopfen, Malz und Hefe zu verwenden. Andere Zutaten sind nicht erlaubt. Ein solches Gesetz gibt es in Australien nicht, hier sind der Kreativität beim Bierbrauen keine Grenzen gesetzt. Und genau das findet Max Hämmerle so interessant.

In Australien kann ich beim Brauen kreativer sein und mehr experimentieren.

Ob Rauchmalz, Marshmallows oder Kirschen – Max Hämmerle ist beim Brauen experimentierfreudig. detektor.fm-Moderatorin Sabrina Frangos spricht mit ihm über die kreative Freiheit beim Brauen, ausgefallene Biersorten und die Craft-Beer-Szene in Australien.