Abenteuer Australien | Sam Bloom

Eine Geschichte mit Schattenseiten …

Es ist eine tragische Geschichte: Die Australierin Sam Bloom wächst in New South Wales in der Nähe eines berühmten Surfer-Strandes auf. Sie liebt das Wasser, die Wellen, das Surfen und das Abenteuer. Mit ihrem Mann Cameron bekommt sie drei Jungs, aber ein gemeinsamer Familienurlaub in Thailand verändert 2013 ihr Leben komplett. Sam stürzt und ist querschnittsgelähmt.

Das waren die dunkelsten Stunden in meinem Leben. Samantha Bloom

Aber mit der Unterstützung eines kleinen Vogels namens „Penguin“ fasst sie wieder neuen Lebensmut, findet schließlich mithilfe des Profi-Surfers Tom Carroll zurück aufs Surfbrett und gewinnt sogar die Weltmeisterschaften im Adaptive Surfing.

… aber filmreif

Sam Bloom schrieb ihre Geschichte auf. Ihr Buch „Wieder fliegen lernen – Meine Geschichte“ kam erst im Oktober 2021 in den deutschen Handel, erregte aber vorher schon großes Aufsehen in Hollywood: Ihre Geschichte wird verfilmt. In den Hauptrollen werden Sam und ihr Ehemann durch die Hollywood-Stars Naomi Watts und Andrew Lincoln verkörpert. Die Dreharbeiten finden im Haus der Blooms statt, wofür Naomi Watts sogar vorübergehend bei ihnen eingezogen ist. Der Film „Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom“ erschien im vergangenen August.

Meine Schwester sagt, Naomi habe im Film sogar den gleichen Gesichtsausdruck wie ich. Samantha Bloom

In dieser Folge von Abenteuer Australien erzählt Sam Bloom detektor.fm-Redakteurin Sabrina Frangos, wie ein Flötenvogel half, neuen Lebensmut zu schöpfen, wie sie nach ihrem Unfall zur Profi-Surferin wurde und davon, wie es sich anfühlt, wenn Schauspielerin Naomi Watts auf einmal in deinem Haus wohnt.