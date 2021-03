Abenteuer Australien | Trailer

„Abenteuer Australien“

Australien ist nicht nur als Reiseland sehr beliebt, es ist auch ein traditionelles Einwanderungsland. 2019 haben mehr als 7,5 Millionen Menschen in Down Under gelebt, die im Ausland geboren worden sind. Das ist fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Auch die deutsche Journalistin Sabrina Frangos zählt dazu, sie ist bereits 2012 ausgewandert.

Work & Travel, Backpacking & Co: viele Deutsche haben Australien schon kennengelernt und sich in das Land verliebt. In unserem neuen Australien-Podcast bringt Euch die gebürtige Berlinerin ihre neue Heimat näher und zeigt Seiten, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt.

Koala-Rettungshunde, Buschfeuer und ein extrem langer Güterzug

In „Abenteuer Australien“ lernt ihr interessante Menschen kennen und hört aufregende Geschichten aus Down Under. Entdeckt das Land durch die Augen von Ausgewanderten und Aussies. Sabrina Frangos spricht mit Einwohnerinnen und Einwohnern, Zugezogenen, Touristinnen und Touristen und Austauschschülern über die Menschen und die Kultur auf dem fünften Kontinent. Darüber wie es sich in Buschbrandgebieten lebt, was es bedeutet, einen der längsten Güterzüge der Welt durch das Outback zu steuern und wie und warum Rettungshunde Koalas erschnüffeln.

Sabrina Frangos spricht auch darüber, warum der typisch australische Brotaufstrich Vegemite nicht auf ihren Toast kommt, was sie am Leben in Down Under zu schätzen weiß und, was sie mittlerweile an Deutschland vermisst. Außerdem wird geklärt, was man macht, wenn ein Känguru im Straßenverkehr auftaucht. Spoiler: Kängurus haben Vorfahrt.

Die erste Folge von „Abenteuer Australien“ ihr dann ab dem 1. April 2021, alle 14 Tage gibt es dann jeden Donnerstag eine neue Episode. Den Podcast gibt es bald auch bei Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music oder Spotify.