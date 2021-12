Abenteuer Australien | Weihnachten in Down Under

Sun, surf and Santa

… das ist vielleicht die einfachste Zusammenfassung für typisch australische Weihnachten. Denn während die Menschen in Deutschland Weihnachten bei Minustemperaturen gewohnt sind, liegt man in Australien bei über 30 Grad im Schatten eher am Strand. Nicht verwunderlich ist deshalb, dass auch kein Weihnachtsbraten auf den Tisch kommt. Hier heißt es Bier statt Glühwein und Meeresfrüchte statt Gänsebraten.

Besinnliche Weihnachten oder Silvesterparty?

Weihnachten in Australien fühlt sich für unsere Moderatorin Sabrina Frangos ein bisschen an wie eine Silvester-Strandparty, inklusive Knallbonbons. Die werden hier traditionell mit der Familie am 25. Dezember beim Feiertagsessen geöffnet. Ein absolutes Muss ist auch die Christmas Pageant in Adelaide – eine große Parade, bei der weihnachtlich geschmückte Wagen durch die Innenstadt fahren. Sabrinas Mann Mike war selbst schon im Kostüm mit dabei.

In Sydney im Bundesstaat New South Wales verbringen die Einwohner den Weihnachtstag am „Bondi Beach“ – dem berühmtesten Strand der Opernstadt. Die Kombination aus Santa-Hut, Bikini oder Badehose und das typisch australische BBQ darf da natürlich nicht fehlen.

In dieser Folge Abenteuer Australien erzählen detektor.fm-Moderatorin Sabrina Frangos und ihr Mann Michael Frangos davon, wie sie Weihnachten feiern, was sie daran lieben und was insbesondere für Sabrina eher gewöhnungsbedürftig an der australischen Weihnacht ist.