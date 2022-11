Antritt | 49-Euro-Ticket und das Fahrrad sowie fehlende Einsteiger-Rennräder

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Novemberausgabe 2022:

Bastian Kettner über das 49-Euro-Ticket für Fahrradfahrende

Lange wurde über ein Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket diskutiert, diese Woche haben haben sich Bund und Länder nun geeinigt: Zum 1. Januar 2023 soll unter dem Namen „Deutschlandticket“ ein 49-Euro-Ticket kommen und zwar in Form eines Monats-Abos. Fernverkehr wie ICE oder IC bleibt davon ausgeschlossen. Die Fahrradmitnahme ist in dem Vorschlag nicht geregelt. Was bedeutet das 49-Euro-Ticket also für Fahrradmenschen? Darüber sprechen wir mit Bastian Kettner. Er ist beim gemeinnützigen Umweltverband VCD für das Thema Fahrrad und Bahn zuständig und sitzt auch in der Brancheninitiative „Fahrrad und Bahnen“.

Bastian Kettner über das 49-Euro-Ticket für Fahrradfahrende 23:58 Download

Klingeln bei Klötzer: Teuer, teurer, Rennrad

In den letzten Jahren sind die Preise für Rennräder enorm gestiegen: Unter 3000 Euro bekommt man fast gar keine Rennräder mehr, Topmodelle kosten inzwischen teils weit mehr als 10.000 Euro. Woran es liegt, dass es keine günstigen Einsteigerrennräder mehr gibt und was es für den Nachwuchs im Radsport bedeutet, wenn sich nicht mehr alle ein Rennrad leisten können, darüber haben wir mit unserem Technikkollegen Jens Klötzer vom TOUR-Magazin gesprochen.

Klingeln bei Klötzer: Teuer, teurer, Rennrad 25:10 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

