Antritt | Rad-am-Ring-Absage, Technik bei der Tour de France

Im „Antritt„ bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

„Antritt“ ab sofort alle zwei Wochen!

Wir podcasten nun regelmäßiger. Der „Antritt“ erscheint zweimal im Monat. Die jeweils erste Folge veröffentlichen wir weiterhin immer am ersten Freitag des Monats, die jeweils nächste Folge dann zwei Wochen später.

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady gestartet. In der neuen Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Apple Podcasts Abonnements ist gestartet und auch dort könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Juliausgabe 2021:

Hanns-Martin Fraas über die Absage von Rad am Ring und seinen offenen Brief

Das Rad-Event „Rad am Ring“ auf dem Nürburgring ist einer der Höhepunkte im deutschen Radsportkalender. Doch was die Veranstaltung so erfolgreich macht, wird ihr in Corona-Zeiten zur Gefahr: Denn wo sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammeln, schwingt der Gedanke an die Infektionsgefahr unweigerlich mit.

Rennveranstalter Hanns-Martin Fraas hat „Rad am Ring“ Anfang Juni zum zweiten Mal in Folge abgesagt und sich dann Mitte Juni mit einem offenen Brief an verschiedene Politikerinnen und Politiker gewandt. Denn er sieht in Zeiten der Pandemie eine Ungleichbehandlung. Wir sprechen mit ihm über Rad am Ring, den offenen Brief und wie es ihm als Veranstalter geht.

Hanns-Martin Fraas über die Absage von Rad am Ring und seinen offenen Brief 17:20 Download

Klingeln bei Klötzer: Radsporttechnik bei der Tour de France

Seit dem 26. Juni ist die Tour de France samt dem zugehörigen Begleittross durch Frankreich unterwegs, und am 18. Juli wird die große Schleife in Paris zu Ende gehen. Im Rahmen früherer Ausgaben dieses Podcasts ist unser Technikexperte Jens Klötzer vom Tour-Magazin nach Frankreich gereist, um die eingesetzten Rennmaschinen zu dokumentieren. Oft haben sich dort neue Räder und Komponenten wie auch Bastellösungen für die Profis entdecken lassen. In diesem Jahr ist Jens nicht nach Frankreich gefahren. Wir wollen wissen, warum das so ist und ob es trotzdem Neuigkeiten rund um die Tour-Technik gibt.

Klingeln bei Klötzer: Radsporttechnik bei der Tour de France 22:09 Download

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: