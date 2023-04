Antritt | Alles über Rennlenker und Wettfahrt mit der Oslo-Fähre

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Aprilausgabe 2023:

Klingeln bei Klötzer: Alles über Rennlenker und Dirtdrops

Fahrräder steuert man mit dem Lenker. Es gibt einige unterschiedliche Lenkertypen, doch Jens und Gerolf sind sich subjektiv sicher: Nichts geht über Rennlenker. Doch auch unter diesen — nicht nur Rennrädern vorbehaltenen — Lenkern gibt es viele verschiedene Ausführungen und Formen. Darum gibt es auch über ein halbes Dutzend Maße, mit denen Rennlenker technisch beschrieben werden. Höchste Zeit für uns, etwas Licht in den Rennlenkerdschungel zu bringen und zu klären: Was bedeutet was und wann passt ein Rennlenker richtig gut? Wir führen ein klärendes Gespräch mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tour Magazin.

Klingeln bei Klötzer: Alles über Rennlenker und Dirtdrops 34:15 Download

Ausfahrt des Monats: Mit dem Lastenrad durch Kiel

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Wieland aus Kiel, der täglich mit einem dreirädrigen Lastenrad für die Arbeitsagentur unterwegs ist. Dabei trifft er einige Menschen, lernt Kiel gut kennen und hat außerdem Bekanntschaft mit einem Fährenkapitän gemacht — über Lautsprecher und Nebelhorn.

Ausfahrt des Monats: Mit dem Lastenrad durch Kiel 17:51 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: