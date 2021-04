Antritt | April 2021: Burkhard Stork, NABU-Wildtierexpertin Birte Brechlin, Canyon Aeroad & Municycling

Im „Antritt„ bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen sowie die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns im April 2021:

Burkhard Stork wechselt vom ADFC zum Zweirad-Industrie-Verband

Nach zehn Jahren als Bundesgeschäftsführer beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC tritt Burkhard Stork Anfang April eine neue Stelle an: Beim Zweirad-Industrie-Verband ZIV ist er ab diesem Frühjahr Geschäftsführer und sieht sich neuen Aufgaben gegenüber. Wir sprechen über Probleme im Corona-Boom, Zukunftsperspektiven in der Fahrradbranche und die Verringerung des Abstands zur Autoindustrie. Und wir fragen, was Stork mitnimmt von seiner Tätigkeit beim Fahrradclub.

Burkhard Stork über seine neue Stelle beim ZIV 25:18 Download

Wildtierexpertin Birte Brechlin über tierfreundliches Draußensein

Radfahren boomt. Immer mehr Menschen fahren Fahrrad, denn Reisen in weit entfernte Länder sind auch in diesem Frühjahr erschwert. Das lässt viele auf alten und neuen Rädern in die Umgebung ausschwärmen, immer dem Naturgenuss entgegen. Doch wie viel Stress bedeutet das eigentlich für die Natur und wann ist zu viel Mensch im Wald? Darüber sprechen wir mit der Wildtierexpertin Birte Brechlin vom Naturschutzbund Deutschland (NABU), die im gestiegenen Auswärtsdrang auch eine Chance sieht.

Birte Brechlin über tierfreundliches Draußensein 20:19 Download

Klingeln bei Klötzer: Das Canyon Aeroad steht still

Canyon aus Koblenz schreibt eine der Erfolgsgeschichten der deutschen Fahrradindustrie. Das Unternehmen hat sich vom kleinen Anhängerverkauf zum Profiteamausstatter entwickelt, setzt auf Direktvertrieb und Ingenieurskraft. Mit der jüngsten Generation des Aerorennrads „Aeroad“ wollten die Koblenzer viel richtig machen. Und trotzdem stehen die meisten Aeroads gerade still. Wegen Problemen mit dem Lenker sollen Kundinnen und Kunden auf Austausch warten, außerdem bereitet auch die komfortable Sattelstützenkonstruktion Sorgen. Wir sprechen mit unserem Technikfreund Jens Klötzer vom Tour-Magazin über die Details und darüber, wie so etwas passieren kann.

Jens Klötzer über Canyon Aeroad 13:42 Download

Ausfahrt des Monats: Municycling am Nahleberg

Die Ausfahrt des Monats führt uns im April vor die Studiotüren und auch ein bisschen nach Rügen. Allerdings ist dabei nur ein einziges Rad im Spiel, denn Ole ist Municyclist. Er ist also mit dem Einrad im Gelände unterwegs. Seit März ist er Redakteur bei detektor.fm und als wir mitbekommen haben, welch interessanten Sport er betreibt, haben wir natürlich nachgefragt.

Ole über Municycling 19:14 Download

Die komplette „Antritt“-Ausgabe gibt’s hier:

Antritt | April 2021: Burkhard Stork, NABU-Wildtierexpertin Birte Brechlin, Canyon Aeroad & Municycling 01:40:18 Download

Passend zur Folge könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: