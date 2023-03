Antritt | Arbeitskampf bei Canyon und elektronische Schaltungen

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Märzausgabe 2023:

Arbeitskampf bei Canyon: IG Metall will Tarifvertrag

Der Fahrradhersteller Canyon aus Koblenz ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der deutschen Fahrradbranche. Das Unternehmen ist einst als Teileverkauf aus einem Anhänger gestartet, aus der Eigenmarke des Unternehmens Radsport Arnold hat sich die Marke Canyon entwickelt, die seit über 20 Jahren mit Innovationen, Testsiegen und erfolgreichem Engagement im Profisport auf sich aufmerksam macht. Inzwischen arbeiten deutlich mehr als 1 100 Mitarbeitende am Standort Koblenz für das global aktive Unternehmen.

Dort tritt nun die IG Metall auf den Plan und kritisiert die Gehälter für weite Teile der Canyon-Belegschaft als zu niedrig. Die Gewerkschaft hat sich zum Ziel gesetzt, einen Tarifvertrag für Canyon zu verhandeln. Dafür wurde unter anderem die Kampagnenwebseite yeswecanyon.de aufgesetzt.

Wir haben Canyon im Vorfeld unserer Aufzeichnung kontaktiert und mit den Aussagen der IG Metall Koblenz konfrontiert. Pressesprecher Ben Hillsdon hat uns uns dazu ein Statement geschickt, nachzulesen ganz unten auf dieser Seite.

Für unseren Podcast haben wir mit Ali Yener von der IG Metall Koblenz darüber gesprochen, warum die Gewerkschaft sich für die Mitarbeitenden Canyons engagiert und welche Ziele sie damit verfolgt.

Arbeitskampf bei Canyon: IG Metall will Tarifvertrag 21:53 Download

Mein Fahrrad ist krank: Lassen sich E-Schaltungen reparieren?

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

In dieser Ausgabe geht es um die Frage, wie gut sich elektronische Schaltungen unterwegs und überhaupt reparieren lassen. Michael hat uns dazu eine Frage geschickt:

„Wie reparaturfreundlich sind eigentlich die elektrischen Schaltungen? D. h. habe ich die Chance eine elektrische Schaltung selber und mit einfachen Mitteln unterwegs zu reparieren? Bei mechanischen Schaltungen sind ja begrenzte Möglichkeiten (z. B. Bowdenzug) vorhanden. Bin auf der Suche nach einem neuen Rad und da taucht natürlich die Frage auf: altbewährt oder neuer Trend? Zudem: Was mache ich, wenn die Schaltung außerhalb jeder Öffnungszeit streikt?“

Natürlich weiß Christiane hier Rat. Wenn ihr auch ein mechanisches Problem habt, das wir einmal mit ihr besprechen sollen, schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

Mein Fahrrad ist krank: Lassen sich E-Schaltungen reparieren? 32:36 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: