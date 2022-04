Antritt | Autokorrektur mit Katja Diehl, Frühjahrsputz mit Christiane Lang

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Aprilausgabe 2022:

Autokorrektur mit Katja Diehl im Felsenkeller Leipzig

Katja Diehl kämpft für eine Autokorrektur. Das ist noch kein Vorgang, der sich automatisch vollzieht, sondern meint: Jede und jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne Auto zu führen. Viele Argumente dafür hat sie in ihrem Buch „Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt“ zusammengefasst, das aktuell in dritter Auflage vorliegt. Außerdem ist Katja Diehl mit She Drives Mobility Podcasterin zu Mobilitätsthemen. Wir haben am 1. April im Rahmen des Podcast Festival Leipzig einen Live-Podcast mit ihr über die Notwendigkeit der Autokorrektur, den undemokratischen Zwang zum Auto und die notwendigen Schritte in Gesellschaft und Fahrradszene gesprochen.

Autokorrektur mit Katja Diehl im Felsenkeller Leipzig 01:01:50 Download

Mein Fahrrad ist krank: Frühjahrsputz mit Christiane Lang

Seit diesem Jahr gibt es eine neue Serie im Antritt: In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad und wie sie sich lösen lassen. Dafür sprechen wir einmal im Monat mit Christiane Lang, Werkstattmeisterin im Fahrradfachgeschäft Bike Department Ost in Leipzig. In dieser Ausgabe geht es um dem Frühjahrsputz am Rad und einige Pflegetipps aus der Werkstatt, um gut geschmiert in die neue Saison zu starten. Wenn ihr mechanische Probleme mit eurem Rad habt, die wir mal besprechen sollen, schickt uns einfach eine Mail an antritt@detektor.fm

Mein Fahrrad ist krank: Frühjahrsputz mit Christiane Lang 37:36 Download

