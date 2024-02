Antritt | Neues Bundeswaldgesetz, Cyclocross-Rad

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen. Diesmal insbesondere um das Bundeswaldgesetz und Cyclocross-Räder.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Februarausgabe 2024:

Bundeswaldgesetz: Alarmierender Referentenentwurf

Wer in Deutschland was im Wald machen darf, regelt das Bundeswaldgesetz und — im Nachgang — Gesetze der Bundesländer. Die Ampelkoalition hat sich vorgenommen, das Bundeswaldgesetz zu überarbeiten. In diesem Zuge ist ein sogenannter Referentenentwurf des Gesetzes — also noch nicht die endgültige Fassung — an die Öffentlichkeit geraten. Die Plattform mtb-news.de titelt dazu: „Das Ende des Mountainbikens, wie wir es kennen?“. Denn der Entwurf hätte weitreichende Folgen fürs Radfahren im Wald, würde er in der aktuell bekannten Form zum gültigen Gesetz — und das nicht nur für Radfahrende auf Mountainbikes. Denn dann müssten Wege fürs Radfahren im Wald extra ausgewiesen werden und wer per App navigiert und seine Strecke auf einem der üblichen Portale veröffentlicht, könnte sich zumindest in einer rechtlichen Grauzone bewegen.

Was die Folgen wären, was am Entwurf dran ist und wie Interessenvertreterinnen und -vertreter aus der Fahrradwelt auf diesen Entwurf reagieren, darüber sprechen wir mit Nico Graaff, dem Geschäftsführer des Mountainbike Tourismusforum Deutschland e.V.

Neues Bundeswaldgesetz: Alarmierender Referentenentwurf 32:15 Download

Klingeln bei Klötzer: Das Cyclocross-Rad

Mit dem Rennrad durchs Gelände: Viele Menschen denken da sofort ans Gravel Bike, doch das ist nicht immer so gewesen. Lange bevor die Schotterrenner tonangebend werden konnten, sind besonders im Winter schon jahrzehntelang Rennen auf Querfeldeinrädern ausgetragen worden, die man auch als Cyclocrosser bezeichnet. Diese Radgattung hat einige interessante Eigenheiten, die unter anderem mit der besonderen Wettkampfform zusammenhängen, bei der sie eingesetzt werden.

Am ersten Februarwochenende finden die Cyclocross-Weltmeisterschaften im tschechischen Tábor statt. Cyclocrosser sind die Mutterschiffe des Gravel Bikes. Mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin sprechen wir über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Verwandtschaftsbeziehungen.

Klingeln bei Klötzer: Das Cyclocross-Rad 30:56 Download

