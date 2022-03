Antritt | Carbonrahmen reparieren und 500 Meter Ausfahrt

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Märzausgabe 2022:

Klingeln bei Klötzer: Carbonrahmen reparieren

Kohlenstofffaserverbundwerkstoffe – oder kurz: Carbon – sind als Rahmenmaterial für sportliche Fahrräder ziemlich erfolgreich. Dort haben sie Aluminium, Stahl und Titan in vielen Bereichen den Rang abgelaufen. Ist keine Federgabel montiert, ist meist auch die Gabel solcher Räder aus Carbon gefertigt. Hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht, die relativ freie Formenwahl und die Möglichkeit zu belastungsgerechter Auslegung sind gute Argumente dafür. Allerdings hat Carbon eine ziemlich schlechte Ökobilanz: Die Produktion von Carbon-Bauteilen hat einen ziemlich großen Fußabruck und beschädigte Rahmen gelten bisher als Sondermüll. Ob sie das wirklich sein müssen, hat die Technikredaktion des TOUR-Magazins für die Aprilausgabe 2022 recherchiert. Wir sprechen mit Jens Klötzer vom TOUR-Magazin über Recherche und Ergebnisse.

Klingeln bei Klötzer: Carbonrahmen reparieren 22:42 Download

Ausfahrt des Monats: Helen und Norbert fahren 500 Meter

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Helen aus Bochum, denn sie hat uns einen Text zu ihrer Ausfahrt eingesprochen. Es geht um 500 Meter Strecke, die nicht nur für Helen eine große Bedeutung haben.

Ausfahrt des Monats: Helen und Norbert fahren 500 Meter 16:17 Download

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Playlist hören: