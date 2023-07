Antritt | Chaos in Berliner Radverkehrspolitik & mit dem Rennrad bei der Tour Transalp

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Juliausgabe 2023:

Chaos in der Berliner Radverkehrspolitik

Seit 2018 hat Berlin ein Mobilitätsgesetz, in dem die vorrangige Förderung von Radverkehr und öffentlichem Personennahverkehr festgeschrieben ist. 2018 ist es vom damaligen rot-rot-grünen Senat verabschiedet worden, der Volksentscheid Fahrrad hatte im Vorfeld deutlichen Druck in Richtung Verkehrswende ausgeübt. Doch die neue schwarz-rote Regierung, die seit dem Frühjahr 2023 im Amt ist, interpretiert die Sache mit der Förderung des Radverkehrs etwas anders. Radwegprojekte und -planungen sind unter der Verkehrssenatorin Manja Schreiner gestoppt worden, die Fahrradaktivistinnen und -aktivisten in der Hauptstadt sind empört. Wir sprechen darüber mit Ragnhild Sørensen vom Verein Changing Cities, der eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Mobilitätsgesetztes gespielt hat.

Interview mit Ragnhild Sørensen über die Berliner Radverkehrspolitik 25:19

Ausfahrt des Monats: Mit dem Rennrad bei der Tour Transalp

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe machen wir eine Ausnahme und sprechen mit Antritt-Moderator Christian Bollert und detektor.fm-Musikredakteur Gregor Schenk, die eine Einladung zur Tour Transalp dankend angenommen haben und mit dem Rennrad über die Alpen gefahren sind. Neben einem sportlichen Fazit kommt solch ein Tourbericht natürlich nicht ohne kulinarisches Resümee aus, wenn Christian Bollert beteiligt ist.

Ausfahrt des Monats: Mit dem Rennrad bei der Tour Transalp 26:12

Christian und Gregor haben es auch in den Alpen nicht lassen können, täglich Statusberichte aufzunehmen. Den Zusammenschnitt ihres Audiotagebuches kann man hier hören.

Audiotagebuch von der Tour Transalp 01:29:03

