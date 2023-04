Antritt | Fahrradleasing und das Scheibenbremsen-Rästel

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Aprilausgabe 2023:

Diskussion über Provisionen bei Jobrad mit Markus Fritsch

Das Fahrrad als Dienstrad: Seit 2012 ist das in Deutschland möglich. Ähnlich einem Dienstwagen kann man als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ein Fahrrad über den Arbeitgeber leasen und dadurch recht günstig an ein hochwertiges Fahrrad kommen. Das Fahrradleasing erfreut sich darum deutlich wachsender Beliebtheit.

Dabei werden Diensträder wie viele andere Fahrräder auch über den Fachhandel verkauft, das Leasinggeschäft selbst läuft über einen Leasinganbieter. Einer der Vorreiter auf dem deutschen Markt ist dabei die Firma Jobrad aus Freiburg. Jobrad hat jüngst ein neues Preismodell eingeführt, was den Händlerverbund Service und Fahrrad (VSF) zu deutlicher Kritik veranlasst hat. Darauf hat wiederum Jobrad reagiert.

Wir sprechen über die Hintergründe und das Prinzip Leasingrad an sich mit Markus Fritsch. Er ist Geschäftsführer beim Fritsch und Wetzstein Verlag, der u.a. das Branchenmagazin velobiz und die Magazine veloplan und fahrstil herausgibt.

Mein Fahrrad ist krank: Schwache Bremsleistung bei hydraulischer Scheibenbremse

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

In dieser Ausgabe geht es um die Frage, welche Erkrankung an Andreas‘ Alltagsrad vorliegt, dessen hydraulische Bremsanlage keine gute Bremsleistung mehr zeigt. Dazu hat er uns eine Mail geschrieben:

„An meinem Canyon Commuter (Alltagsrad) sind Shimano BR-UR300 Scheibenbremsen verbaut. Seit einigen Monaten ist der Reibwert der vorderen Bremse stark reduziert. Nachdem ich schon einiges ausprobiert habe, freue ich mich auf noch mehr (Berufs)erfahrung:

Ohne Veränderung am Bremssystem / Fahrrad hat die Bremsleistung vorne schleichend abgenommen. Seitdem kann ich das Rad bei vollständig angezogener Vorderradbremse trotzdem mit ein bisschen Kraft noch schieben, wobei die Bremse rattert / hüpft. Wenn ich fahre und bremse, merkt man nur eine sehr geringe Bremsleistung und kurz bevor man steht (dank an die Hinterradbremse) fängt die vordere Bremse sehr laut zu quietschen an. Komischerweise hat sie im nassen Zustand (bei Regen) wieder perfekten Reibwert und bremst wie früher – auch ohne Quietschen.

Nachdem es mit Radlanhänger und nur einer Bremse doch nicht mehr so effizient ist, habe ich es mir gestern nochmal angeschaut – Druckpunkt war mittlerweile auch weg. Also Vorderrad ausgebaut, Bremsbeläge ausgebaut, Bremskörper mit Lappen gesäubert und mittels zwei Spritzen die Bremse entlüftet / neu befüllt.

Die Bremsscheibe habe ich demontiert und beidseitig mit 120er Schleifpapier leicht abgeschliffen, bevor ich sie mit Bremsenreiniger behandelt habe. In den Bremskörper sind neue (auch andere) Bremsbeläge gekommen und dann wurde alles wieder zusammengebaut.

Ich schiebe das Rad in der Werkstatt bei angezogener Bremse – gleiches Problem. Dann habe ich mich noch kurz drauf gesetzt – nahezu keine Bremswirkung und ein lautes Quietschen bei sehr langsamer Geschwindigkeit. Also wieder ein paar Stunden Zeit investiert, aber leider keine Verbesserung erzielt.“

Außerdem hat uns Philipp eine Nachricht geschrieben, in der es um den richtigen Umgang mit gebrauchten Fahrradteilen geht.

„Welche Komponenten und Teile machen gebraucht Sinn? Welche nicht? Was sind sinnvolle Informationsquellen, z.B. im Hinblick auf Kompatibilitäten? Inwiefern lässt sich ‚gebraucht Komponenten kaufen‘ und ‚den lokalen Fahrradladen unterstützen’ kombinieren?“

Natürlich weiß Christiane hier Rat. Wenn ihr auch ein mechanisches Problem habt, das wir einmal mit ihr besprechen sollen, schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

