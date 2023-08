Antritt | Drei Monate Familientour & T-Shirts als Werkzeuge

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Augustausgabe 2023:

Ausfahrt des Monats: Drei Monate Familientour

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe geht es um eine sehr lange Ausfahrt. Denn Benni ist mit seiner Familie gleich drei Monate in Deutschland, Schweden und Dänemark unterwegs gewesen ist. Benni teilt sein gesammeltes Wissen über das Reisen mit Kleinkindern mit uns und euch, denn der jüngste Passagier war erst ein Jahr alt. Er spricht mit uns über Streckenplanung, Höhepunkte der Reise und Tipps und Tricks für Touren mit der Familie.

Ausfahrt des Monats: Drei Monate Familientour 24:27 Download

Mein Fahrrad ist krank: Mysteriöse Geräusche

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

In dieser Ausgabe fragen wir Christiane, ob man sein Fahrrad vielleicht doch mit dem Hochdruckreiniger sauber machen sollte. Zum Thema Reifenwechseln hat Steven einen unkonventionellen Vorschlag, der etwas mit einem T-Shirt zu tun hat und Christiane sucht detektivisch nach Lösungen für merkwürdige Geräusche, von denen uns Christian per Mail berichtet hat:

„Hallo Antritt,

ich bin treuer und begeisterter Hörer Eures Podcasts. Ich hätte einen schwierigen Fall für die Rubrik mein Fahrrad ist krank. Das Rad meiner Freundin Anne macht Geräusche (wir wissen, eines Eurer Lieblingsthemen) beim Treten. Die Geräusche (ein leichtes Quietschen oder Schleifen) sind mal da und verschwinden auch wieder. Das Rad (Trekkingrad Intec-Stahlrahmen ) hat eine Shimano 105 Gruppe. Das Geräusch tritt nur auf, wenn sie auf dem kleinen Kettenblatt fährt und dann bei Last. Man kann das Geräusch auch ab und zu beim rückwärts Kurbeln im Stand provozieren. Unsere Werkstatt hat bereits versucht, dem Grund auf die Spur zu kommen, konnte aber das Geräusch bisher nicht reproduzieren.Würden uns sehr freuen, wenn Christiane eine Idee hätte, wie man das nervige Geräusch loswerden kann.

Vielen Dank und radelnde Grüße nach Leipzig

Christian“

Natürlich weiß Christiane hier Rat. Wenn ihr auch ein mechanisches Problem habt, das wir einmal mit ihr besprechen sollen, schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

Mein Fahrrad ist krank | Mysteriöse Geräusche 15:27 Download

