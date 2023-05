Antritt | ECF-Vorsitzende Jill Warren, Oliven und E-Antriebe zum Nachrüsten

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Maiausgabe 2023:

ECF-Vorsitzende Jill Warren über Velo-City und Lobbyarbeit fürs Rad

Anfang Mai hat in Leipzig die Velo-City-Konferenz stattgefunden. Das Event nennt sich auch World Cycling Summit, also Weltfahrradgipfel. Mehr als 1.400 Fahrradmenschen aus über 60 Ländern haben sich hier getroffen, um sich über die Zukunft des Radverkehrs auszutauschen.

Veranstalter der Velo-City ist die European Cyclists‘ Federation (ECF). Wir haben die ECF-Vorsitzende Jill Warren auf der Velo-City getroffen und darüber gesprochen, wie ECF und Velo-City fürs Fahrrad arbeiten.

ECF-Vorsitzende Jill Warren über Velo-City und Lobbyarbeit fürs Rad 23:54 Download

Mein Fahrrad ist krank: Scheibenbremsen, Oliven und E-Antriebe zum Nachrüsten

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Christiane noch mal über Scheibenbremsen, Alexander und Ingo haben da noch eine Nachfrage.

„Hallo ihr Antritte,

danke für das Werkstattgespräch zu Scheibenbremsen. Eine Frage zu Scheiben, die Hydrauliköl abbekommen haben: Was hält Christiane vom Ausbrennen von Scheiben? Angeblich kann man damit noch verbliebene Ölreste entfernen.

Und noch eine Frage zu den Bremskörpern: Ich erlebe bei meinen Rädern immer wieder, dass die Kolben der Scheibenbremsen (Shimano) nicht komplett zurückrutschen. Wie reinigt Christiane Zylinder, die nicht ganz zurückrutschen?

Vielen Dank für euren Podcast!“

„Und ich hab mit meinem canxon commuter das exakt gleiche Bremsproblem und hab es auf den Bremssattel zurückgeführt. Neuer schon gekauft. Ich frag mich nur, ob ich die Olive wechseln muss — ob Christiane helfen kann?“

Und dann geht‘s auch noch um eine Nachricht von Immanuel aus Innsbruck, der wissen möchte, welche Erfahrungen Christiane mit E-Antrieben zum Nachrüsten hat.

Natürlich weiß Christiane hier Rat. Wenn ihr auch ein mechanisches Problem habt, das wir einmal mit ihr besprechen sollen, schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

Mein Fahrrad ist krank: Scheibenbremsen, Oliven und E-Antriebe zum Nachrüsten 23:17 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: