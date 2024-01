Antritt | Exzentrisches Tretlager und Madenschraube, Longtail mit Rohloff-Tuning

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Januarausgabe 2024:

Mein Fahrrad ist krank: Exzentrisches Tretlager und Madenschraube

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

In dieser Ausgabe sprechen wir über eine festsitzende Madenschraube, die in einem exzentrischen Tretlager klemmt. Christoph hat uns dazu eine Nachricht geschrieben:

Mein @tumbleweedbikes Prospector ist krank. Habe es viel unter widrigen Bedingungen im Winter und am Ostseestrand bewegt. Nun gibt es diverse Korrosionsschäden, eine Situation kann ich als ausgeprägter Selbstschrauber bisher nicht lösen: Das Excenterlager (Rohloff-Rad) wird durch zwei Madenschrauben fixiert. Eine davon ist echt festgerostet. Habe WD40 wirken lassen, habe mit einem Lötkolben vorsichtig die Madenschraube erhitzt. Bisher ohne Erfolg, habe bisher brutale Gewalt vermieden, möchte den Inbus in der Madenschraube nicht kaputtmachen. Habe die Idee, eine Schraube mit Sechskantkopf in die Madenschraube einzukleben (Epoxy oder anderer Metallkleber), um dann den besseren Kopf mit mehr Hebel nutzen zu können. Aber vielleicht hat ja Christiane eine bessere Idee …

Wir haben den Fall ausführlich besprochen und dabei festgestellt: Christiane hat gleich mehrere Ideen.

Exzentrisches Tretlager und Madenschraube 24:55 Download

Ausfahrt des Monats: Mit dem Longtail durchs Fuldatal

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Manuel aus Dresden, denn der hat aus einem Neunzigerjahre-Giant ein Longtail gebaut. In der Werkstatt von Kabuff Cycles ist der Mountainbike-Rahmen zum verlängerten Lasten-Mixté geworden. Danach hat die Firma Rohloff angefragt, ob sie das Rad samt neuer Nabe auf dem Cargobikefestival ausstellen darf. Manuel hat zugestimmt, später das Rad bei Rohloffs abgeholt und uns von seiner Begeisterung geschrieben. Da mussten wir unbedingt zurückrufen.

Ausfahrt des Monats: Mit dem Longtail durchs Fuldatal 17:29 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: