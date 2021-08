Antritt | Brauchen wir Gangschaltungen?, Über Lärchennadeln lässt’s sich einfacher radeln

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Augustausgabe 2021:

Klingeln bei Klötzer: Gangschaltung – brauchen wir die?

Egal, ob Trekking-Rad, City-Bike oder Rennrad: Kaum ein Fahrrad kommt ohne Gangschaltung aus. Wozu die gut ist, weiß jeder, der selbst gelegentlich mit dem Rad unterwegs ist. Auf ebenen Strecken sorgt eine höhere Übersetzung im Schaltwerk dafür, dass man pro Tritt mehr Kraft aufwendet und dafür schneller unterwegs ist. Den Berg kommt man wiederum nur in niedrigeren Gängen hoch. Das Prinzip ist also einfach, aber wie funktioniert ein Schaltwerk eigentlich genau? Und welche Schaltung ist die Richtige? Der Technik-Chef des TOUR-Magazins, Jens Klötzer, weiß Antworten:

Klingeln bei Klötzer: Brauchen wir Gangschaltungen? 21:07

Ausfahrt des Monats: Über Lärchennadeln nach Tschechien

In der Ausfahrt des Monats geht es um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Einmal im Monat sprechen wir darüber, was ihr auf dem Rad erlebt. Sei es beim Brötchenholen am Morgen oder der Durchquerung eines Kontinents.

In dieser Ausgabe spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert mit Caro aus Leipzig. Sie ist im August die diesjährige „Gravel-Spartakiade“ mitgefahren, von Dresden aus über die Grenze nach Tschechien. Eine besondere Rolle hat dabei das Radeln über Lärchennadeln gespielt:



Über Lärchennadeln nach Tschechien 11:13

„Antritt“ alle zwei Wochen!

Wir podcasten nun häufiger. „Antritt“ erscheint zweimal im Monat. Die jeweils erste Folge veröffentlichen wir weiterhin immer am ersten Freitag des Monats, die jeweils nächste Folge dann zwei Wochen später.

