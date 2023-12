Antritt | Fahrradbeleuchtung, Tiertransport per Rad und S-Pedelec

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Dezemberausgabe 2023:

Klingeln bei Klötzer: Fahrradbeleuchtung

Fahrradbeleuchtung hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Sowohl batteriebetriebene Beleuchtung als auch solche mit Stromversorgung durch einen Dynamo kann den Fahrweg deutlich besser ausleuchten, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Auch die rechtlichen Anforderungen an Fahrradbeleuchtung haben sich in dieser Zeit verändert und somit ist es Zeit für ein kleines Update in Sachen Licht am Fahrrad. Dieses führen wir durch mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tour-Magazin, der auch zu diesem Thema Licht ins Dunkel bringt.

Klingeln bei Klötzer: Fahrradbeleuchtung 23:03 Download

Ausfahrt des Monats: Tiertransport per Rad und S-Pedelec

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Anja aus Eichenau bei München, denn sie hat Tiergeschichten im Gepäck. Hunde sind im Antritt schon vorgekommen, doch wie sieht es eigentlich mit Katzentransport mit dem Fahrrad aus oder gar mit Ratten? Anja hat dazu etwas zu erzählen und bloggt außerdem unter pro-s-pedelec.de über schnelle E-Bikes, ihre Anwendung und Probleme. Wir sprechen darüber.

Ausfahrt des Monats: Tiertransport per Rad und S-Pedelec 15:35 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: