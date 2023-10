Antritt | Lage der Fahrradbranche, Shimano-Rückruf, Alurahmen und wildes Geräusch

Im Antritt beim Podcast-Radio detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Wir machen im Podcast möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Dabei beleuchten wir große Themen, aber auch kleine Momente. Wir lieben das Radfahren. Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Oktoberausgabe 2023:

Das Fahrrad ist gesellschaftlich im Aufwind. Doch die vergangenen Jahre haben die Fahrradbranche mit der Corona-Pandemie, Lieferkettenproblemen, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und Fragen der Energiesicherheit vor einige Probleme gestellt. Daraus resultierende Unsicherheiten und eine hohe Inflation sorgen dafür, dass die Lager der Fahrradhersteller voll und die Rabatte groß sind. Kundinnen und Kunden kaufen weniger Fahrräder, als eigentlich im Markt vorhanden sind.

Mit Dirk Zedler sprechen wir darüber, wie vor diesem Hintergrund die Stimmungslage in der Fahrradbranche ist und welche Perspektiven es gibt. Wir sprechen über technische Entwicklungen und die Rolle des Fahrradleasings. Dirk Zedler ist Gründer und Vorsitzender der Zedler-Gruppe, leitet das Institut für Fahrradtechnik und -sicherheit in Ludwigsburg, er ist Vorsitzender des Bundesverbands der Fahrradsachverständigen und stellvertretender Vorsitzender beim Verband Zukunft Fahrrad.

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Christiane darüber, wie mit dem Shimano-Kurbelrückruf in Fachhandelswerkstätten umgegangen wird. Hier gibt es das angesprochene Video zum Geräusch defekter Kurbeln.

Außerdem hat uns Ludger eine Mail geschrieben:

„Liebes Antritt-Team, letztens habe ich mein Müsing-Rennrad (Jahrgang 1998, Modell Izalco-TeamPro, Dura-Ace, Alu-Rahmen) zum Einstellen der Schaltung in die Werkstatt meines Vertrauens gebracht. Hat alles gut geklappt, allerdings sagte der Meister beim Abholen, ich sollte vorsichtig sein mit dem alten Schätzchen. Alu würde im Lauf der Zeit spröde, da könnte schon mal ein Rahmen brechen. Er deutete da so nebulös auf den Bereich Sitzrohr / Tretlager … Ich bin ein wenig verunsichert. Ist da was dran oder wollte der Schelm möglicherweise nur, dass ich so allmählich anfange, mir seine neuen Räder im Schaufenster mal genauer anzusehen?“