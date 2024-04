Antritt | Fahrradindustrie in Portugal, Diskussion um Hookless-Felgen

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen. Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört. Diese Woche geht es um die Fragen, wie sicher Hookless-Felgen sind und warum die Fahrradindustrie in Portugal boomt.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Aprilausgabe 2024:

Fahrradindustrie in Portugal

In Portugal floriert die Fahrradindustrie. Pandemie, Energiekrise und unsichere Transportwege aus Asien begünstigen die Produktion von Fahrrädern und Fahrradkomponenten in Europa. 2021 sind in Portugal 2,9 Millionen Fahrräder produziert worden — von insgesamt 13,5 Millionen in der EU hergestellten Fahrrädern. Das ist die Spitzenposition unter den europäischen Staaten.

Für das Branchenmagazin velobiz hat Kay Tkatzik im Januar 2024 eine Händlerreise als Fotograf begleitet und sich mehrere Betriebe in Portugal angeschaut. Über seine Eindrücke haben wir auf der Leipziger Buchmesse 2024 mit ihm gesprochen.

Antritt | Fahrradindustrie in Portugal 23:08 Download

Klingeln bei Klötzer: Diskussion um Hookless-Felgen

Am Mountainbike sind sie fast Standard, am Rennrad werden sie zunehmend verbaut: Hookless-Felgen haben keinen Haken am Felgenhorn und sollen zum Beispiel für stabilere, leichtere Felgen und eine bessere Aerodynamik sorgen. Doch die Markteinführung läuft nicht ohne Probleme, denn ohne den sichernden Haken werden besondere Ansprüche an die Passung zwischen Reifen und Felge gestellt.

Spätestens seit Thomas de Gendts Crash auf der fünften Etappe der UAE Tour 2024 wird das Thema Hookless besonders engagiert diskutiert: De Gendts Reifen sprang von der Hookless-Felge, es kam zum unausweichlichen Sturz. Doch da die Felge einen Bruch aufweist, sind sich Fachleute nicht einig, ob der Crash überhaupt etwas mit der Bauform der Felge zu tun hatte.

Wir sprechen mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin über Hookless-Felgen, ihre Vor- und Nachteile, de Gendts Crash und die Perspektive der Felgentechnologie.

Antritt | Klingeln bei Klötzer: Diskussion um Hookless-Felgen 20:27 Download

