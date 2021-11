Antritt | Fahrradprofessorin Angela Francke, Florian fährt jetzt Fahrrad

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Novemberausgabe 2021:

Angelika Francke über die Verkehrswende

Die Verkehrswende ist eines der Schlagworte bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen in Berlin. Wann genau sie stattfindet, ist bisher unklar. Und wie gut sie gelingt, scheint auch noch offen zu sein. Um die Verkehrswende zu gestalten, sind vom Bund sieben Stiftungsprofessuren mit dem Schwerpunkt Radverkehr eingerichtet worden. Wir sprechen in dieser Ausgabe mit der Verkehrspsychologin Angela Francke, die seit dem Oktober 2021 die Professur für Radverkehr und Nahmobilität an der Uni Kassel innehat und für ihre Dissertation den Karl-Vossloh-Innovationspreis 2020 bekommen hat. Wir wollen wissen, welche Rolle das Fahrrad aus ihrer Sicht bei der Verkehrswende spielen kann – oder muss.

Angelika Francke über die Verkehrswende 21:19 Download

Ausfahrt des Monats: Florian fährt jetzt Fahrrad

In unserer Ausfahrt des Monats sprechen wir mit Florian aus Zweibrücken in Rheinland-Pfalz. Er hat vor kurzem seine ganz persönliche Verkehrswende vollzogen und das Auto verkauft – nun pendelt er mit dem Rad zur Arbeit. Was seine persönlichen Gründe für diesen Wechsel gewesen sind, erzählt er uns in dieser Ausgabe von Antritt.

Ausfahrt des Monats: Florian fährt jetzt Fahrrad 12:39 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady gestartet. In der neuen Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören.

