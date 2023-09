Antritt | Fahrsicherheit mit Mike Kluge, Lastenrad-Fahrschule und Technik-Verbesserungen

Im Antritt beim Podcast-Radio detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Wir machen im Podcast möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Dabei beleuchten wir große Themen aber auch kleine Momente. Wir lieben das Radfahren.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Septemberausgabe 2023:

Fahrsicherheit mit Mike Kluge

Immer wieder erreichen uns Fragen zum Thema Fahrsicherheit und Radbeherrschung — für das sportliche Fahren, aber auch für den Alltag. Mike Kluge ist ehemaliger Cyclocross-Weltmeister und Mountainbike-Weltcup-Sieger und kennt sich deshalb in Sachen Fahrsicherheit und Fahrradbeherrschung bestens aus. Sein Wissen gibt er mittlerweile in Fahrsicherheitstrainings weiter. Wir haben mit ihm über Tipps und Tricks fürs sichere Bremsen und Ausweichen gesprochen. Außerdem erklärt er, worauf man achten sollte, damit das eigene Fahrrad möglichst sicher ist.

Fahrsicherheit mit Mike Kluge 27:11 Download

Fahrschule fürs Lastenradfahren

Lastenrräder werden vor allem in Großstädten immer beliebter. Als Alternative zum Auto lassen sich die Cargo-Bikes nutzen, um zum Beispiel den Wocheneinkauf zu erledigen, die Kinder in die Kita zu fahren oder Gepäck zu transportieren. Dabei gibt es verschiedene Modelle: Lastenräder mit zwei oder mit drei Rädern, mit oder ohne Akkuunterstützung und mit unterschiedlichem Transportvolumen. Ein Lastenrad ist größer und schwerer als ein gewöhnliches Rad und fährt sich dadurch auch anders. Was man bei der ersten Fahrt mit einem Lastenrad beachten sollte, das haben wir mit Maleen Rasmussen besprochen. Sie ist zweite Vorsitzende des Vereins Lastenradl München e. V., der regelmäßig die „Lastenradl-Fahrschule“ organisiert. Die nächste findet übrigens am 23. September beim Viertelfest Neufreimann statt.

Fahrschule fürs Lastenradfahren 15:19 Download

Klingeln bei Klötzer: Sicherheit durch Technik

Für Fahrsicherheit spielt natürlich auch die Technik eine wichtige Rolle. Was hat sich beim Rennrad und beim Mountainbike in den vergangenen Jahren in Sachen Sicherheit getan? Welche technischen Entwicklungen sorgen dafür, dass Radfahren insgesamt sicherer wird? Und was können Fahrassistenzsysteme leisten? Diese und andere Fragen haben wir mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom TOUR Magazin besprochen.

Klingeln bei Klötzer: Sicherheit durch Technik 16:26 Download

