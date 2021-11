Antritt | Großer Lastenrad-Test, Gravelbike 2021

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Novemberausgabe 2021:

Johannes Gruber vom DLR über Lastenrad-Test

Das Lastenrad hat es in diesem Wahlsommer in die bundesweiten Schlagzahlen geschafft: Die Idee der Grünen, den Besitz von einer Million Cargobikes staatlich zu fördern, wurde scharf diskutiert. Dabei klischeehaft oft im Blick: Wohlhabende Menschen in hippen Stadtvierteln, die das Lastenrad als Statussymbol einsetzen würden. Eine Untersuchung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt richtet den Fokus auf eine ganz andere Nutzergruppe: Unter dem Titel „Ich entlaste Städte“ wurden die Potenziale des Lastenrades für den dienstlichen und gewerblichen Einsatz untersucht. Laut Selbstbeschreibung handelt es sich um den „größten Lastenradtest Europas“. Wir sprechen mit Projektleiter Johannes Gruber vom Institut für Verkehrsforschung am DLR.

Johannes Gruber vom DLR über Lastenrad-Test 28:10 Download

Klingeln bei Klötzer: Wohin fährt das Gravelbike?

Ein anderes Boomthema der Fahrradbranche ist das Gravelbike. Mit Anleihen vom Rennrad, dem Querfeldeinrad und dem Mountainbike ist es auch 2021 einer der Verkaufsschlager schlechthin. Dabei ist das Gravelbike noch längst nicht fertig, sowohl Technik als auch Einsatz entwickeln sich weiter. Mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tour-Magazin sprechen wir über die neue Gravel-Rennserie des Weltradsportverbands UCI, neuen Komponenten mit Mountainbikeanleihen, die Relevanz des Gravelbikes an sich und über seine Zukunft.

Klingeln bei Klötzer | Wohin fährt das Gravelbike? 23:42 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady gestartet. In der neuen Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Apple Podcasts Abonnements ist gestartet und auch dort könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: