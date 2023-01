Antritt | Hund und Rad, sensible Umwerfer, Notfallwerkstatt

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Januarausgabe 2023:

Radfahren mit Hund mit Katrin von Radlhund (und Andi)

Das Thema „Radfahren mit Hund“ liegt schon seit einiger Zeit auf unserem Thementisch. Zum einen sind viele Menschen mit Hund unterwegs, wie man immer wieder auf Straße und Radwegen beobachten kann. Zum anderen leben auch Teile der Antritt-Redaktion mit Hund und können auf Erfahrungen und Probleme zurückgreifen. Höchste Zeit also für ein Gespräch mit Katrin Eichhoff, die zusammen mit ihrem Hund Napoli Rad fährt und auf ihrer Webseite radlhund.de vom Fahrradleben mit Hund berichtet.

Das Gespräch führten Antritt-Urgestein Christian Bollert und unser Audio Producer Andreas Popella, der uns leider gen München verlässt. Mach es gut, Andi, und grüß Frieda von uns!

Radfahren mit Hund: Interview mit Katrin Eichhoff 23:35 Download

Mein Fahrrad ist krank: Notfallkit für unterwegs und zickiger Umwerfer

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

In dieser Ausgabe geht es um das Notfallpaket für unterwegs und einen empfindlichen Umwerfer einer elektronischen Schaltung.

Natürlich weiß Christiane hier Rat. Wenn ihr auch ein mechanisches Problem habt, das wir einmal mit ihr besprechen sollen, schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

Mein Fahrrad ist krank: Notfalkit für unterwegs und zickige Umwerfer 21:37 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: