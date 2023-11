Antritt | Jan Heine über Arkansas High Country Race und Schutzbleche, Rahmenbaumesse Bespoked in Dresden

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Novemberausgabe 2023:

Jan Heine über Rennen, Schutzbleche und René Herse

Jan Heine aus Seattle hat sein Herz an praktische, schnelle Räder verschenkt. Über Randonneure und Gravel Bikes, ihre Komponenten und ihre Einsätze schreiben er und seine Redaktion seit Jahren in Bicycle Quarterly. Mit eigens entwickelten Komponenten bereichert der umtriebige Deutsche in Seattle seit einigen Jahren den Markt hochwertiger Fahrräder für Straßen aller Art. Und einmal im Jahr ist er hier im Antritt zu einem transatlantischen Austausch zu Gast.

Wir sprechen mit Jan über Randonneure und Gravel Bikes, das Arkansas High Country Race und darüber, was ein richtig gutes Schutzblech ausmacht. Außerdem geht es um den französischen Konstrukteur René Herse, nach dem Jan seine Komponentenmarke benannt hat, und um Paris-Brest-Paris, die große Langstreckenfahrt, die alle vier Jahre in Frankreich stattfindet.

Jan Heine über Rennen, Schutzbleche und René Herse 31:35

Klingeln bei Klötzer: Bespoked Dresden 2023

Um hochwertige Fahrräder geht es auch im Gespräch mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tour-Magazin. Denn im Oktober 2023 hat die europäische Rahmenbaumesse Bespoked zum ersten Mal in Dresden und damit außerhalb Großbritanniens stattgefunden. Jens und Gerolf sind hingefahren und haben sich umgeschaut zwischen Einzelstücken, Kleinserienrädern und Komponenten kleiner kreativer Firmen. In Klingeln bei Klötzer geht es um ihre Beobachtungen auf der Messe und die Frage, welche Bedeutung die Handmade-Szene für die Fahrradwelt hat.

Klingeln bei Klötzer: Bespoked Dresden 2023 33:27

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: