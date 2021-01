Antritt | Januar 2021: Radprofessur, DIMB, Gebrauchtrad & Corona-Reise

Im „Antritt„ bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: Fahrradmenschen.

Deutschlands erste Radprofessorin

Es ist soweit: In Deutschland gibt es die erste von sieben geplanten „Radprofessuren“, die an verschiedenen deutschen Hochschulen eingerichtet werden sollen. Seit November 2020 ist Jana Kühl Deutschlands erste Radprofessorin. Sie lehrt an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Salzgitter. Wir sprechen darüber, wie man Radprofessorin wird und mit welchen Inhalten sich Jana Kühl in ihrer Lehre beschäftigen wird.



Drohende Trailsperrungen in Bayern?

In Bayern ist der Dezember für Biker nur eingeschränkt besinnlich gewesen: Im Rahmen einer Verwaltungsvorschrift, die das Naturschutzgesetz dort betrifft, wird die „Geeignetheit“ vieler Wege fürs Biken infrage gestellt und sogar die mögliche Beschlagnahmung von Mountainbikes thematisiert. Nur wenig später hat der Fahrradhersteller Trek angekündigt, in Zukunft mehr Geld in Lobbyarbeit fürs Mountainbike zu investieren. Mit Heiko Mittelstädt von der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB) sprechen wir über die Hintergründe der neuen Vorschrift und den nötigen Support der Industrie für DIMB & Co.

Klingeln bei Klötzer: Gebrauchtradkauf

Wenn man manchen Orakeln glauben darf, werden wir es 2021 mit einer angespannten Lage im Fahrradmarkt zu tun bekommen: Neue Fahrräder und Komponenten haben teils sehr lange Lieferzeiten, viele Modelle sind nur eingeschränkt verfügbar. Mit unserem Technikfreund Jens Klötzer vom Tour-Magazin sprechen wir darüber, wann der Gebrauchtkauf eine gute Alternative zum Neurad ist und was man dabei beachten sollte.

Ausfahrt des Monats: Radreise im Isolationsmodus

Katharina aus Potsdam hat im Dezember eine Radreise im Isolationsmodus unternommen und ist von Potsdam bis nach Nördlingen in Bayern gefahren. Dabei hat sie im Wald geschlafen und sich auf ein Treffen vorbereitet. Wir wollen wissen, wie’s gewesen ist und was die Tief- und Höhepunkte der Winterreise waren.

