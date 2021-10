Antritt | Jens Klötzer über Schutzbleche, Quad über die Alpen

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Oktoberausgabe 2021:

Klingeln bei Klötzer: Schutzbleche

Im Herbst teilt sich die Fahrradwelt in zwei Teile: Manche Leute fahren nur bei schönem Wetter und schieben das Rad in den Keller, andere sind das ganze Jahr über unterwegs und trotzen der nasskalten Witterung. Denn wenn man sein Rad und sich selbst richtig ausrüstet, können auch Regentouren ziemlich viel Spaß machen. Eine große Hilfe sind dabei Schutzbleche. Was man über sie wissen muss und wie man sie montiert, darüber sprechen wir mit unserem Technikfuchs Jens Klötzer vom Tour-Magazin.

Jens Klötzer über Schutzbleche 21:15

Ausfahrt des Monats: Mit dem Viersitzer über die Alpen

Einmal im Monat sprechen wir mit einer Hörerin oder einem Hörer über eine Ausfahrt des Monats. Wir wollen wissen, wie ihr so unterwegs seid und was ihr auf dem Rad erlebt. In dieser Ausgabe haben wir Jochen erreicht. In einer E-Mail hat er uns von einem ziemlich interessanten Urlaub berichtet: Zwei Familien mit insgesamt acht Menschen sind im September über die Alpen gefahren – auf drei Fahrrädern. Da müssen wir natürlich nachfragen und lernen: Beim Tandem hört es längst nicht auf …

Mit dem Quad über die Alpen 19:04

„Antritt“ alle zwei Wochen!

Wir podcasten nun häufiger. „Antritt“ erscheint zweimal im Monat. Die jeweils erste Folge veröffentlichen wir weiterhin immer am ersten Freitag des Monats, die jeweils nächste Folge dann zwei Wochen später.

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady gestartet. In der neuen Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Apple Podcasts Abonnements ist gestartet und auch dort könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: