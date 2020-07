Antritt | Juli 2020: Fahrradgate, Orbit 360, Trinkflaschen, Alpenüberquerung

Das Radfahren hat bei detektor.fm seit Jahren in unserem Podcast und der begleitenden Sendung Antritt eine akustische Heimat. Jeden Monat sprechen wir über alle Facetten des Fahrradfahrens.

Ist doch das Rad mehr als nur Sportgerät, Mittel zur Radreise oder umweltfreundliches Verkehrsmittel. Podcast und Sendung decken ein möglichst breites Spektrum der Fahrradwelt ab. Wir richten uns an alle Radfahrenden von Holland-Rad-Liebhabern über Fatbike-Fans, Cyclocross-Anhängern, Fixie-Fahrern bis hin zu Rennrad- und MTB-Sportlern.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns im Juli 2020:

Fahrradgate – was ist da schief gelaufen?

Es ist ein Skandal, der überregional für Schlagzeilen gesorgt hat: Die Leipziger Polizei soll beim sogenannten Fahrradgate jahrelang mit geklauten Fahrrädern gehandelt haben. Der Verdacht: hochwertige Räder, die in der Asservatenkammer aufbewahrt wurden, sollen günstig an Beamte und deren Verwandte verkauft worden sein. Inzwischen ermittelt die sächsische Generalstaatsanwaltschaft. Viele Fragen sind noch offen – und wir haben uns auch einige gestellt. Besser gesagt: Wir haben sie dem mobilitätspolitischen Sprecher der Linkspartei im sächsischen Landtag Marco Böhme gestellt. Was ist da beim Fahrradgate schiefgelaufen? Wie kommen normalerweise Räder in die Asservatenkammer und was hätte mit ihnen eigentlich passieren sollen?



https://detektor.fm/wp-content/uploads/2020/07/antritt-juli-podcast.mp3 Marco Böhme über das Fahrradgate 17:12

16 Länder, 16 Routen

Der Sommer steht vor der Tür und alles ist in diesem Jahr ein bisschen anders. Wir haben in den zurückliegenden Ausgaben dieses Podcasts ausgiebig darüber gesprochen und uns unter anderem damit beschäftigt, wie Fahrradrennen im Sommer 2020 aussehen mögen und wo und wie Menschen mit Fahrrad ihre freie Zeit verbringen werden. Ein neues Rennformat könnte nun einige Fahrräder ins Rollen bringen. Beim Orbit 360 geht es darum, zwischen dem 4. Juli und dem 6. September möglichst viele von 16 Gravelrouten in allen 16 deutschen Bundesländern zu absolvieren. „Germany‘s First Gravel Series“ ist der Untertitel der Veranstaltung und wir sprechen mit einem der Leute, die sich das ausgedacht haben: mit Raphael Albrecht aus Berlin.

https://detektor.fm/wp-content/uploads/2020/07/antritt-juli-podcast.mp3 Raphael Albrecht über Orbit 360 18:58

Die richtige Trinkflasche

Im Sommer sind die Tage lang, die Bräunungskanten schärfen sich und wer jetzt auf Tagestour geht, soll und wird auch ans Trinken denken. Denn wo viel geschwitzt wird, muss Flüssigkeit nachgereicht werden. Wasser, Schorle und Fitnessdrinks müssen irgendwie mit ans Rad oder auf den Rücken. Die meisten Radfahrerinnen und Radfahrer klemmen sich Trinkflaschen ans Rad, in die sie allerlei Getränke füllen. Doch was ist überhaupt eine gute Trinkflasche, woran lässt sich das festmachen und was muss man beachten, wenn man schick bedruckte Getränkebehälter über lange Zeit nutzt? Da ziehen wir doch gleich unseren Alljahresexperten für alle Technikfragen rund ums Rad hinzu: Jens Klötzer vom TOUR-Magazin aus München hat den weiten Weg ins Leipziger Studio auf sich genommen.

https://detektor.fm/wp-content/uploads/2020/07/antritt-juli-podcast.mp3 Jens Klötzer vom TOUR-Magazin über Trinkflaschen 14:53

Alpen überqueren in drei Tagen

Antritt-Hörerin Wiebke aus Weimar hat mit ihrer Begleitung Vincent eine Alpenüberquerung vor sich. In drei Tagen geht’s von Reutte in Österreich bis zum Comer See im Norden Italiens. Wir haben sie erreicht bei St. Moritz. Neben dieser Tour spricht sie über die neuen Aspekte des Radfahrens, die sie in der Zeit der Corona-Beschränkungen für sich entdeckt hat. Unter anderem bei Nacht zu fahren – ihr persönlicher Streckenrekord: über 300 Kilometer mit einem sportlichen Lastenrad.

https://detektor.fm/wp-content/uploads/2020/07/antritt-juli-podcast.mp3 Wiebke über ihre Alpenüberquerung 13:27

Die komplette „Antritt“-Ausgabe gibt’s hier:

https://detektor.fm/wp-content/uploads/2020/07/antritt-juli-podcast.mp3 Antritt | Juli 2020 01:30:53

Passend zur Folge könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: