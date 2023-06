Antritt | Knarzender Sattel, widerspenstige Reifen und Gebirgsfahrt in Tschechien

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Juniausgabe 2023:

Mein Fahrrad ist krank: Knarzender Sattel und fest sitzender Reifen

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Christiane über einen knarzenden Sattel, von dem uns Markus per Mail berichtet hat. Und wir gehen der Frage nach, warum manche Felge-Reifen-Paarungen besonders feste Verbindungen eingehen und was man dann tun kann, wenn man unterwegs einen Schlauch wechseln möchte. Jürgen hat das erlebt und uns eine Mail geschrieben.

„In Vorbereitung für die diesjährige Alb-Extrem war ich heute radeln (bei uns in der Nähe im Schaichtal). Dort war eine ältere Dame (schätze sie auf Mitte 60) mit ihrem schönen eBike liegen geblieben. Wie es sich gehört, habe ich gefragt, ob ich helfen kann. „Ja, das wäre sehr nett“.

Die Dame war gut ausgestattet. Das Rad machte einen hochwertigen Eindruck und auch die Garmin Edge am Lenker zeigte gleich, dass sie mehr als zum Discounter um die Ecke radelt. Auch hatte sie ein Mini-Werkzeugset dabei sowie eine Mini-Luftpumpe und einen Ersatzschlauch. Kein Problem dachte ich. Zusammen mit einem anderen Radler, der freundlicherweise angehalten hatte, haben wir die Steckachse demontiert und das Hinterrad ausgebaut. Doch dann kam die Ernüchterung. Trotz „Reifenhebern“ war es uns nicht möglich, den Mantel (war er evtl. schlauchlos?) von der Felge zu heben, um den neuen Schlauch einzuziehen. Am Ende blieb mir nur die Option, ihr 5 Euro für einen Kaffee zu schenken (sie hatte auch noch den Geldbeutel vergessen), in das sie sich setzen sollte, bis sie von Bekannten eingesammelt werden würde. Dazu musste sie vier Kilometer in den nächsten Ort gehen. Das Fahrrad haben wir noch an Ort und Stelle gut gesichert (Abus Schloss) abgestellt.

An meinem etwa 20 Jahre alten MTB (Centurion 26“ Backfire LRS3) hätte ich den Schlauch in 20 Minuten gemütlich gewechselt. So frage ich mich: Ist neuer wirklich besser? Wäre „Schaum oder Milch“ die einzige Möglichkeit gewesen zu helfen?“

Natürlich weiß Christiane hier Rat. Wenn ihr auch ein mechanisches Problem habt, das wir einmal mit ihr besprechen sollen, schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

Mein Fahrrad ist krank: Knarzender Sattel und fest sitzende Reifen 23:20 Download

Ausfahrt des Monats: Mit dem „Campinggeländerad“ nach Tschechien

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Lars aus Dresden, der mit seinem „Campinggeländerad“ von der Haustür weg nach Tschechien gefahren ist und jetzt vom „Wahnsinnsradwegenetz“ dort schwärmt.

Ausfahrt des Monats: Mit dem Campinggeländerad durch Tschechien 14:37 Download

