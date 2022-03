Antritt | Kocmo und der Ukrainekrieg & eine kranke Nabenschaltung

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Märzausgabe 2022:

Kocmo und der Ukrainekrieg

Der erschütternde Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist schon in unserer vorigen Ausgabe Thema gewesen. In dieser Episode sprechen wir nun mit André Pfeil, dem Chef des Titan-Fahrradherstellers Kocmo aus Stahnsdorf bei Berlin. Denn Kocmo bezieht seine Rohre aus der Ukraine, die Rahmen werden dann in Russland geschweißt. Mit André geht es um die Gespräche, die er in den letzten Wochen mit Geschäftspartnern und Freunden geführt hat und was der Krieg und seine Folgen für ihn als Fahrradhersteller bedeuten.

Hilfe für die Ukraine: Kocmo hat kurzentschlossen ein T-Shirt aufgelegt („Ride Bikes not Tanks!“), dessen Erlöse an den Verein SIČ gespendet werden. Das T-Shirt kann man hier bestellen: T-Shirt Help for Ukraine

Mein Fahrrad ist krank: E-Lastenrad mit Nabenproblemen

In unserer neuen Serie „Mein Fahrrad ist krank“ sprechen wir einmal im Monat über mechanische Probleme und ihre Lösungen. Dafür haben wir uns Werkstattmeisterin Christiane Lang aus dem Bike Department Ost in Leipzig ins Team geholt und besprechen in dieser Ausgabe Matthias Fragen. Denn er hat uns geschrieben, weil er sowohl mit den Bremsen als auch der stufenlosen Nabenschaltung seines elektrisch unterstützten Lastenrads Probleme hat. Christiane kann helfen und wir klären auch noch Henrikes Fragen nach passenden Bremsbelägen und der richtigen Kettenlänge.

Antritt live beim Podcast Festival Leipzig

Am 1. April geht der Antritt live: Beim ersten Podcast Festival Leipzig sprechen Christian und Gerolf vor Publikum mit Katja Diehl vom Podcast She Drives Mobility über Mobilität, Verkehrswende und Katjas Buch „Autokorrektur“.

Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Karten für den Abend im Felsenkeller Leipzig gibt es hier. Und hier gibt es mehr Infos zum Podcast Festival Leipzig.

