Antritt | Mai 2021: Radverkehrsplan, Trail-Etikette, E-Schaltung, Rabenausfahrt, TheWomenAllRide

Im „Antritt„ bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns im Mai 2021:

Rebecca Peters über den Nationalen Radverkehrsplan 3.0

Im April hat das Bundesverkehrsministerium den „Nationalen Radverkehrsplan 3.0“ vorgestellt. Mit dessen Hilfe soll Deutschland bis 2030 zum Fahrradland werden, steht vollmundig darin geschrieben. Was dafür passieren muss und wo der Radverkehrsplan seine Stärken hat und wo seine Schwächen – das besprechen wir mit der Vizebundesvorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC e. V., Rebecca Peters.

Rebecca Peters über den Nationalen Radverkehrsplan 3.0 21:02 Download

Jan Zander über trailschonende Fahrweise

Raus in die Berge und Spaß haben: Die Grundidee des Mountainbikens ist simpel, doch leider birgt die Praxis auch Konflikte. Ob Zweimeterregel in Baden-Württemberg oder Wegsperrungen in Bayern – immer wieder sehen sich Bikerinnen und Biker Vorwürfen und Verboten ausgesetzt. Kritik kommt allerdings auch aus der Szene selbst, so wurde jüngst ein Facebook-Posting von Christoph Malin über 600 mal geteilt, in dem es um „kaputtgefahrene“ Wege, schädliche Abkürzungen und die falsche Bremstechnik geht. Wir wollen wissen, wie groß das Problem ist und was man dagegen tun kann, und sprechen mit Jan Zander von Trailtech Mountainbiking aus Waake bei Göttingen.

Jan Zander über trailschonende Fahrweise 23:52 Download

Klingeln bei Klötzer: elektronische Schaltung

Manche sagen, das Fahrrad wäre eine der besten Maschinen, die je erfunden wurden. Es kann unter zehn Kilo wiegen und trotzdem über 100 Kilo tragen. Es kann 100 Stundenkilometer fahren, und über 100 Kilometer Streckenlänge am Tag schaffen viele Menschen spielend. Und dabei ist es trotzdem wunderbar einfach konstruiert. Doch langsam lässt es sich nicht mehr leugnen: Elektronische Schaltungen setzen sich inzwischen auch in der (Rennrad-)Mittelklasse durch. Wie die funktionieren, erschließt sich zwar nicht mehr auf einen Blick. Es scheint aber andere Argumente zu geben, die für die Stromschaltungen sprechen. Unser Technikfreund Jens Klötzer vom Tour-Magazin weiß mehr.

Jens Klötzer über elektronische Schaltung 16:40 Download

Ausfahrt des Monats: Katinka radelt mit Raben

Die Ausfahrt des Monats führt uns im Mai ins Berliner Umland, wo Katinka eine spannende Radfahrbekanntschaft gemacht hat. Regelmäßig wartet dort auf sie ein Rabe, der sie begrüßt und sie fliegend neben dem Rad begleitet. Wie er sie erkennt und was die Begegnungen so schön macht, davon erzählt uns Katinka.

Katinka radelt mit Raben 08:37 Download

Johanna Jahnke über „The Women All Ride“

Johanna Jahnke vom Podcast „Die wundersame Fahrradwelt“ spricht seit Anfang dieses Jahres im Antritt über Events und alles, was man draußen mit dem Rad tun kann. In dieser Ausgabe wechseln wir allerdings das Thema, denn Johanna ist eine der Initiatorinnen hinter „The Women All Ride“. Seit Mitte April sind unter diesem Titel acht Frauen aus verschiedenen Generationen unterwegs, „die Radfahren, Feminismus, Diversität und Empowerment verbindet“, wie sie auf ihrer Webseite schreiben. Wir wollen mehr wissen und erfahren es von Johanna.

Johanna Jahnke über „The Women All Ride“ 18:31 Download

Die komplette „Antritt“-Ausgabe gibt’s hier:

Antritt | Mai 2021: Radverkehrsplan, Trail-Etikette, E-Schaltung, Rabenausfahrt, TheWomenAllRide 01:53:52 Download

Passend zur Folge könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: