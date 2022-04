Antritt | Mailand – San Remo mit absenkbarer Sattelstütze & Radmobilität und Bildung

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Aprilausgabe 2022:

Klingeln bei Klötzer: Mohorič gewinnt Mailand – San Remo mit absenkbarer Sattelstütze

Mailand – San Remo ist ein Klassiker unter den Straßenradrennen und traditionell das erste „Monument“ des Radsports im Kalender. Das auch „Primavera“ oder „Fahrt in den Frühling“ genannte Rennen ist in diesem Jahr 293 km lang gewesen. Das Streckenprofil ist vergleichsweise flach, doch kurz vor der Zieleinfahrt ist der legendäre „Poggio“ zu bewältigen: Ein knackiger Anstieg mit darauf folgender, kurvenreicher Abfahrt. Kurz danach folgt das Ziel in San Remo.

Matej Mohorič vom Team Bahrain Victorious hat Mailand – San Remo in diesem Jahr gewonnen. Auf der Abfahrt vom Poggio hat er die entscheidenden Meter auf seine Konkurrenten gut gemacht. Und er hat dabei ein Teil eingesetzt, das man bisher vor allem aus dem Mountainbikebereich kennt: eine absenkbare Sattelstütze. Wie so eine Sattelstütze funktioniert, was der Weltradsportverband UCI damit zu tun hat und ob Mohorič durch das Bauteil einen entscheidenden Vorteil hatte, darüber haben wir mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom TOUR-Magazin gesprochen.

Klingeln bei Klötzer: Mohorič gewinnt Mailand – San Remo mit absenkbarer Sattelstütze 19:45 Download

Ansgar Hudde über den ungleichen Fahrradboom in Deutschland

Fahrradfahren wird in Deutschland immer relevanter. Als Drahtesel hat das Fahrrad vor einiger Zeit noch als stiefmütterlich behandeltes Arme-Leute-Fahrzeug gegolten, inzwischen fahren Bundesminister damit zur Vereidigung. Durchschnittspreise und Absatzzahlen von Fahrrädern und E-Bikes steigen, zwischen 1996 und 2018 wird ein Wachstum des Radverkehrs um 40% konstatiert. Doch welche Milieus und Bevölkerungsgruppen tragen eigentlich dieses Wachstum? Dieser Frage ist Ansgar Hudde vom Institut für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität Köln nachgegangen und hat dazu Anfang Januar unter anderem „The unequal cycling boom in Germany“ im „Journal of Transport Geography“ veröffentlicht. Welche Ungleichheit im deutschen Fahrradboom besteht und man daraus lernen kann, darüber haben wir mit Ansgar Hudde gesprochen.

Ansgar Hudde über den ungleichen Fahrradboom in Deutschland 17:28 Download

Sieben Jahre Antritt, was das mit San Francisco zu tun hat und die Losfee Frida

Im März 2015 ist die erste Folge Antritt online gegangen, seitdem veröffentlichen wir zunächst einmal und inzwischen zweimal monatlich eine Ausgabe unseres Podcasts. Gerolf nimmt das Jubiläum zum Anlass, um Christian nach früheren (Rad-)Lebensplänen in San Francisco zu befragen und entdeckt Gemeinsamkeiten. Eine kleine Reise in die Vergangenheit.

Außerdem haben wir die Gewinnerin und den Gewinner unserer Verlosung von zwei Startplätzen bei der Tour- bzw. Bike-Transalp gezogen. Dabei geholfen hat uns unsere Losfee Frida, einer der Redaktionshunde (siehe Artikelbild) bei detektor.fm.

Antritt live beim Podcast Festival Leipzig

Am 1. April geht der Antritt live: Beim ersten Podcast Festival Leipzig sprechen Christian und Gerolf vor Publikum mit Katja Diehl vom Podcast She Drives Mobility über Mobilität, die Verkehrswende und Katjas Buch „Autokorrektur“.

Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Karten für den Abend im Felsenkeller Leipzig gibt es hier. Und hier gibt es mehr Infos zum Podcast Festival Leipzig.

