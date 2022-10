Antritt | Masterarbeit Wiebke Mros zu Überholabständen, Klingeln bei Klötzer zu Innenlagertypen

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Oktoberausgabe 2022:

Wiebke Mros über Masterarbeit zu Überholabständen

Eigentlich ist (fast) alles geregelt: Radfahrende müssen innerorts mit mindestens 1,50 Meter Abstand überholt werden, außerorts sollen zwei Meter Abstand herrschen. Doch in der Praxis scheint der Überholabstand zwischen PKW und Radfahrenden oft unterschritten zu werden. Wiebke Mros von der Bauhaus-Universität Weimar ist dieser Annahme in ihrer Masterarbeit nachgegangen und hat die Vermutung bestätigt. Sie hat außerdem festgestellt, dass vor allem Schutzstreifen zu besonders engem Überholen verleiten. Dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat ist das einen Förderpreis wert und wir haben mit Wiebke darüber gesprochen.

Wiebke Mros über Masterarbeit zu Überholabständen 23:49 Download

Klingeln bei Klötzer: Die Vielfalt der Innenlagertypen

Ein Fahrradantrieb ist prinzipiell eine einfache Sache: Über eine Tretkurbel wird Beinkraft in den Antrieb eingeleitet, das Hinterrad wird angetrieben und los geht die Fahrt. Doch will man eine Tretkurbel in einem Fahrradrahmen montieren, wird es leider kompliziert: Denn Innenlager, in denen sich die Kurbel drehen kann, gibt es in vielen verschiedenen Typen. Warum das so ist, worauf man bei der Montage achten sollte und von welchen Innenlagertypen er lieber die Finger lässt, darüber haben wir mit unserem Technikkollegen Jens Klötzer vom Tour-Magazin gesprochen.

Klingeln bei Klötzer: Die Vielfalt der Innenlagertypen 29:21 Download

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: