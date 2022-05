Antritt | Mobilitätsbildung und Elterntaxi, Fahrrad ist krank mit Reifen, Licht und Bremsscheibe

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Maiausgabe 2022:

Mobilitätsbildung mit Anika Meenken

„Verkehrserziehung“ kennen die meisten Menschen: Auf einem abgesteckten Parcours lernen Kinder auf dem Fahrrad grundlegende Verkehrsregeln. Sehr viele Menschen werden so an das Thema Verkehr herangeführt, doch reicht das eigentlich aus? Die „Mobilitätsbildung“ will mehr als nur Verkehrsregeln in den Blick nehmen: Jungen Menschen soll etwa der Vergleich zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln und eine informierte Wahl ermöglicht werden. Wir haben mit Anika Meenken vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) gesprochen, die dort für Radverkehr und Mobilitätsbildung zuständig ist.

Mobilitätsbildung mit Anika Meenken 20:34 Download

Mein Fahrrad ist krank: Reifen, Licht und Bremsscheibe

Einmal im Monat sprechen wir in „Mein Fahrrad ist krank“ mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig. Denn wir möchten dabei helfen, dass Fahrräder wieder gesund werden. Diesmal geht es neben Kinderrädern um Löcher im Reifen, flackerndes Licht und ruckelnde Bremsscheiben. Außerdem fragen wir uns mit Christiane, wie Mechaniker- und Mechanikerinnen-Hände gut geschützt und geschont werden können. Und natürlich geht es am Ende wieder um Kuchen.

Mein Fahrrad ist krank: Reifen, Licht und Bremsscheibe 30:48 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady gestartet. In der neuen Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: