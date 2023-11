Antritt | Neue Räder mit alten Rahmen, zum Auswärtsspiel nach Leipzig

Im Antritt beim Podcast-Radio detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Wir machen im Podcast möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Dabei beleuchten wir große Themen, aber auch kleine Momente. Wir lieben das Radfahren. Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Novemberausgabe 2023:

Mein Fahrrad ist krank: Alte Rahmen neu aufgebaut

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Christiane darüber, wie man aus alten Stahlrahmen neue Alltags- und Gravelräder bauen kann. Immanuel hatte uns eine Mail dazu geschrieben und von der Umrüstung eines Trekkingbikes aus den Neunzigerjahren berichtet. Wir diskutieren, was solche Modernisierungsprojekte ausmacht, worauf man dabei achten sollte und welche Rahmen geeignet sein könnten.

Ausfahrt des Monats: Mit dem Rad zum Auswärtsspiel

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Daniel, denn der hat uns eine Mail geschrieben und sich darin als treuer Anhänger des VfL Bochum vorgestellt. Die Liebe zum Verein geht bei Daniel weit. Anfang Oktober hat er sich aufs Rad gesetzt und ist aus Witten im Ruhrgebiet bis nach Leipzig gefahren. Denn der VfL ist bei einem Auswärtsspiel gegen RB Leipzig angetreten und brauchte Unterstützung. Wir sprechen darüber, was Daniel unterwegs erlebt hat, wie das Spiel in Leipzig für ihn gewesen ist und was er sich von der Fahrradindustrie wünscht.

Habt ihr ein mechanisches Problem mit eurem Fahrrad oder eine interessante Ausfahrt gemacht? Schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

