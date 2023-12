Antritt | Radfahren im ländlichen Raum

In „Antritt“ bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Dezemberausgabe 2023:

Radfahren im ländlichen Raum

Die letzte „Antritt“-Ausgabe im Jahr ist traditionell eine besondere. Denn wir brechen darin die übliche Struktur unseres Podcasts auf und nehmen uns (noch mehr) Zeit für Themen, die danach verlangen.

In diesem Jahr ist das der ländliche Raum. Denn wenn wir und andere über Verkehrswende, Verkehrspolitik und -planung sprechen, geht es meist um Städte, Menschen in Städten und die spezifischen Probleme dort. Doch auch außerhalb der Städte fahren Menschen Fahrrad und engagieren sich für besseren Radverkehr. Außerdem sind auch Städterinnen und Städter oft im ländlichen Raum unterwegs.

Zeit also für ein Antritt-Extrablatt zum ländlichen Raum. Wir haben dafür Isabell Gall eingeladen, sie ist Referentin für Radverkehr in ländlichen Räumen beim ADFC Sachsen. In unserer Weihnachtsausgabe erfahren wir mehr über ihre Arbeit, über Radfahrbedingungen auf dem Land und über Negativ- wie Positivbeispiele für Veränderungen fürs Fahrrad in ländlichen Räumen. Natürlich kommt dabei auch der saisonangepasste kulinarische Aspekt nicht zu kurz.

Wir wünschen viel Spaß und frohe Weihnachten!

