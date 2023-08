Antritt | Ricarda Bauernfeind & 3D-Druck für die Fahrradwelt

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Augustausgabe 2023:

Ricarda Bauernfeind über die Tour de France Femmes

Seit 2022 gibt es mit der Tour de France Femmes wieder eine Ausgabe der Tour de France für Frauen. Nach einer großen Aufmerksamkeit zum Neustart ist das Interesse in Deutschland in diesem Jahr noch einmal gestiegen. Unter den deutschen Radsportlerinnen ist Ricarda Bauernfeind ohne Frage der Shootingstar. Die Ingolstädterin bestreitet aktuell im Team Canyon//SRAM Racing ihre erste Profi-Saison. Die 23-Jährige ist nach den acht Etappen der diesjährigen Tour de France Femmes auf dem neunten Platz und damit in den Top-Ten gelandet. Auf der fünften Etappe hat sie für einen der zwei deutschen Etappensiege gesorgt. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, was nach einem solchen Sieg überhaupt noch kommen kann und weshalb das Rolle-Fahren für sie besonders wichtig ist.

Antritt | Interview mit Ricarda Bauernfeind 29:00 Download

3D-Druck für die Fahrradwelt

Außerdem geht es in dieser Folge „Antritt“ um eine Art der Fahrradteile-Produktion, die bisher zwar noch ein Nischendasein fristet, dafür aber besondere Individualisierung verspricht: Mit 3D-Druck kann man mittlerweile nämlich Fahrradteile und sogar ganze Fahrräder drucken. Der Vorteil: Man kann in Zukunft das Rad maßgeschneidert für die Fahrerinnen und Fahrer herstellen. Was 3D-Druck für Fahrräder verspricht und ob die Versprechen gehalten werden, darüber haben wir mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin gesprochen.

Antritt | Jens Klötzer über 3D-Druck von Fahrrädern 16:31 Download

