In Antritt bei detektor.fm geht’s diesmal um das Fenderfest, bei dem Fahrradmenschen das Schutzblech feiern, außerdem geht’s um Shimano Cues und Einfachantriebe.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Juniausgabe 2024:

Ausfahrt des Monats: Fenderfest in Brandenburg

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Thomas Becker, der unter dem Namen Meerglas elegante Fahrräder baut und im Mai zum ersten Mal das Fenderfest veranstaltet hat. Bei diesem Treffen dreht sich alles um schöne Fahrräder mit Schutzblechen und die Menschen, die sie fahren und mögen. Warum es solche Treffen braucht, was das Schutzblech so wichtig macht und ob es ein nächstes Fenderfest geben wird, darüber sprechen wir mit Thomas.

Fenderfest in Brandenburg 18:46 Download

Mein Fahrrad ist krank: Shimano Cues und Einfachantriebe

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen. In dieser Ausgabe geht es um erste Erfahrungen mit Shimano Cues und die Frage, wie die Werkstattmeisterin Antriebe mit einem Kettenblatt aus Werkstattsicht einordnet.

Wer auch ein krankes Fahrrad in der Werkstatt stehen hat, kann uns gern eine Mail mit Schilderung der Krankheit an antritt@detektor.fm schreiben.

Shimano Cues und Einfachantriebe 25:37 Download

Antritt live auf der Eurobike

Vom 3. bis 7. Juli 2024 findet in Frankfurt am Main die Eurobike statt, die Leitmesse der Fahrradbranche und ein Erlebnis für alle Fahrradfans. Wir sind vor Ort und zeichnen eine Antritt-Folge auf. Ihr könnt live dabei sein am Donnerstag, den 4. Juli von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf der Bühne im Portalhaus bei der Media & Creator Lounge. Dazu verlosen wir Eintrittskarten für die Business Days und für die Festival Days. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns gern eine Mail an antritt@detektor.fm. Schreibt rein, ob ihr Tickets für die Business-Days und für die Festival Days braucht und was ihr am liebsten beim Radfahren trinkt. Am Montag, den 24. Juni, losen wir die Gewinnerinnen und Gewinner aus und benachrichtigen euch per Mail. Alle aktuellen Infos zum Programm bekommt ihr in der nächsten Folgen vom Antritt-Podcast.

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: